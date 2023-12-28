Германия заморозила российские активы на более чем 4 млрд евро

Германия заблокировала активы российского центробанка и отдельных физических лиц.

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Из-за войны российской федерации в Украине Германия ввела санкции, которые привели к замораживанию активов на сумму 4 миллиардов евро, принадлежащих отдельным российским лицам и российскому центробанку. Об этом сообщил представитель пресс-службы Министерства финансов Германии Ноджинан Ниминде-Дундаденгар, пишет "Укринформ".

Ниминде-Дундаденгар отметил, что такие действия являются реакцией на агрессивное поведение россии в Украине. Эти санкции направлены на заблокирование российских финансовых ресурсов и активов.

"В Германии в связи с российской агрессивной войной против Украины по состоянию на начало декабря санкционировано активов на около 4,1 млрд евро", сказал он.

Представитель Министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер подчеркнул важность решения G7 об обязанности россии платить за восстановление Украины в долгосрочной перспективе. Это привело к замораживанию российских государственных активов в соответствии с законодательством стран-участниц. Вагнер также отметил значимость создания реестра убытков, причиненных агрессией, который стал важным шагом в этом контексте.

В общем, в Берлине считают, что санкции против россии являются очень эффективными. Представитель Министерства экономики ФРГ Роберт Северин отметил, что эта система санкций является разнообразной и действует косвенно, несет в себе много возможностей и может быть расширенной. Также он подчеркнул, что уже был утвержден 12-й пакет санкций и обещал дальнейшие меры в этом направлении для предотвращения обходных маневров.

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