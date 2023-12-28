Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Искусственный интеллект и технологии могут помочь в работе судьям, но не заменить их, - Заключение КСЕС

Независимый надзор за технологиями, которые использует судебная система, должен осуществлять орган внутри судебной власти, – Консультативный совет европейских судей (КСЕС) в своем свежем Заключении не только подробно описал, как суды могут использовать в своей работе преимущества технологий, но и озвучил предостережения. Вывод прокомментировал «Судебно-юридической газете» судья КСУ, представитель от Украины в КСЕС Виктор Городовенко.

Институт регистрации ФЛП отменят, а вторую и третью группы «упрощенцев» объединят в одну, для которой будет обязательно РРО, - Кабмин

Статус физического лица – предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически по заявочному принципу.

Упрощенную систему налогообложения реформируют, потому что нереформированная она ставит под угрозу налоговые поступления, - Национальная стратегия доходов от Кабмина

Кабмин в Национальной стратегии доходов отметил, что режим упрощенной системы ставит под угрозу налоговые поступления, поэтому ее нужно реформировать.

В ГСА и Службе судебной охраны определили, как будет выглядеть новая униформа сотрудников Судебной охраны и как ее правильно носить

У Генерала Службы судебной охраны на погонах расстояние от «дубовой ветви» до начала звезды должно составлять не менее 5 миллиметров.

Какая заработная плата будет у работников аппаратов судов в 2024 году: прогнозы ГСА и Минфина

В ГСА и Министерстве финансов прогнозируют увеличение заработной платы в аппаратах судов в следующем году

  1. В мире

Германия заморозила российские активы на более чем 4 млрд евро

16:20, 28 декабря 2023
Германия заблокировала активы российского центробанка и отдельных физических лиц.
Германия заморозила российские активы на более чем 4 млрд евро
Источник фото: sd.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Из-за войны российской федерации в Украине Германия ввела санкции, которые привели к замораживанию активов на сумму 4 миллиардов евро, принадлежащих отдельным российским лицам и российскому центробанку. Об этом сообщил представитель пресс-службы Министерства финансов Германии Ноджинан Ниминде-Дундаденгар, пишет "Укринформ".

Ниминде-Дундаденгар отметил, что такие действия являются реакцией на агрессивное поведение россии в Украине. Эти санкции направлены на заблокирование российских финансовых ресурсов и активов.

"В Германии в связи с российской агрессивной войной против Украины по состоянию на начало декабря санкционировано активов на около 4,1 млрд евро", сказал он.

Представитель Министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер подчеркнул важность решения G7 об обязанности россии платить за восстановление Украины в долгосрочной перспективе. Это привело к замораживанию российских государственных активов в соответствии с законодательством стран-участниц. Вагнер также отметил значимость создания реестра убытков, причиненных агрессией, который стал важным шагом в этом контексте.

В общем, в Берлине считают, что санкции против россии являются очень эффективными. Представитель Министерства экономики ФРГ Роберт Северин отметил, что эта система санкций является разнообразной и действует косвенно, несет в себе много возможностей и может быть расширенной. Также он подчеркнул, что уже был утвержден 12-й пакет санкций и обещал дальнейшие меры в этом направлении для предотвращения обходных маневров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області