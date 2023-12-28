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Німеччина заморозила російські активи на понад 4 млрд євро

16:20, 28 грудня 2023
Німеччина заблокувала активи російського центробанку та окремих фізичних осіб.
Німеччина заморозила російські активи на понад 4 млрд євро
Джерело фото: sd.ua
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Через війну російської федерації в Україні Німеччина ввела санкції, що призвели до заморожування активів на суму 4 мільярдів євро, які належать окремим російським особам та російському центробанку. Про це повідомив представник пресслужби Міністерства фінансів Німеччини Ноджинан Німінде-Дундаденгар, пише «Укрінформ».

Німінде-Дундаденгар зауважив, що такі дії є реакцією на агресивну поведінку росії в Україні. Ці санкції спрямовані на заблокування російських фінансових ресурсів та активів.

«У Німеччині у зв’язку з російською агресивною війною проти України станом на початок грудня санкціоновано активів на близько 4,1 млрд євро», сказав він.

Представник Міністерства закордонних справ Німеччини Крістіан Вагнер підкреслив важливість рішення G7 щодо обов'язку росії сплачувати за відбудову України в довгостроковій перспективі. Це призвело до заморожування російських державних активів відповідно до законодавства країн-учасниць. Вагнер також наголосив на значущості створення реєстру збитків, завданих агресією, що став важливим кроком у цьому контексті.

Загалом, у Берліні вважають, що санкції проти росії є дуже ефективними. Представник Міністерства економіки ФРН Роберт Северін наголосив на тому, що ця система санкцій є різноманітною та діє непрямо, несе в собі багато можливостей та може бути розширеною. Також він підкреслив, що вже було затверджено 12-й пакет санкцій та обіцяв подальші заходи у цьому напрямку для запобігання обхідним маневрам.

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