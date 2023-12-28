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Набрав чинності порядок взаємодії фінанагентів для виконання вимог стандарту CRS щодо інститутів спільного інвестування

16:01, 28 грудня 2023
Порядок взаємодії фінагентів встановлює загальні положення щодо вимог до форми та формату Повідомлення та порядок взаємодії підзвітних фінансових установ для цілей виконання вимог Загального стандарту звітності CRS.
Набрав чинності порядок взаємодії фінанагентів для виконання вимог стандарту CRS щодо інститутів спільного інвестування
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Міністерство фінансів України повідомило, що 25 грудня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 7 грудня № 674 «Про затвердження Порядку взаємодії фінансових агентів для виконання вимог статті 39-3 розділу І Податкового кодексу України щодо інститутів спільного інвестування», передає урядовий портал.

Цей Порядок застосовується до депозитарних установ, які відкривають (ведуть) рахунки у цінних паперах депонентів – інвесторів інститутів спільного інвестування, та компаній з управління активами.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України (підпункт 39-3.11.3 пункту 39-3.11 статті 39-3) кожна депозитарна установа, яка відкриває (веде) рахунок у цінних паперах депонента – інвестора інституту спільного інвестування, виконує обов’язки зі здійснення належної комплексної перевірки цього рахунку та встановлює підзвітність рахунку. Депозитарна установа зобов’язана не пізніше 30 календарних днів після завершення кожного календарного півріччя надавати компанії з управління активами повідомлення про депонентів, які придбали цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами яких здійснює така компанія з управління активами (далі – Повідомлення), та повідомляти про зміни обставин, що впливають на визначення податкового статусу таких депонентів або їх контролюючих осіб.

Порядок взаємодії фінагентів встановлює:

загальні положення щодо вимог до форми та формату Повідомлення та порядок взаємодії підзвітних фінансових установ для цілей виконання вимог Загального стандарту звітності CRS;

строки і порядок надсилання Повідомлення та інформацію, яка має бути надана в такому Повідомленні;

особливості подання Повідомлень за друге півріччя 2023 року, а також за перше та друге півріччя 2024 року (перелік компаній з управління активами, яким надсилається Повідомлення; інформація, яка повідомляється, щодо кожного з таких періодів);

порядок подання компанією з управління активами запитів до депозитарної установи тощо.

Відповідно до пункту 5 Порядку взаємодії фінагентів Повідомлення формується із застосуванням XML-схеми «CRS XML Schema (v2.0)», яка розроблена Організацією економічного співробітництва та розвитку (XML-схема та Посібник користувача розміщені на офіційному сайті ДПС).

Міністерство фінансів України звертає увагу всіх фінансових установ України, які станом на 30 червня 2023 року відповідали критеріям підзвітних фінансових установ, про обов’язок стати на облік в Державній податковій службі України до 31 грудня 2023 року. Детальніше у роз’ясненні Мінфіну з окремих питань виконання підзвітними фінансовими установами вимог Загального стандарту звітності CRS за посиланням.

Текст Загального стандарту звітності CRS та коментаря до нього українською та англійською мовами, Порядок взаємодії фінагентів, а також інші роз’яснення розміщено на офіційному сайті Мінфіну та ДПС.

Впровадження міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в українське законодавство та практику здійснюється за підтримки Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

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