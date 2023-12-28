Італійський фотограф витратив шість років, щоб зробити унікальний кадр: деталі

Такий знімок можна зробити щорічно, але п'ять років поспіль Валеріо не щастило з погодою.

Фото: instagram.com/valeriominato

Італійський фотограф Валеріо Мінато зміг зробити насправді вражаючий кадр. Йому вдалося сфотографувати католицьку базиліку Супергу і гору Монвізо, яка розташована на тлі Місяця, що сходить.

Фотограф присвятив цей період свого життя створенню одного неперевершеного фотографічного твору, який митець називає "унікальним видовищем".

Сам він так прокоментував свою роботу в Інстаграм: "15 грудня 2023 року, 18:52. Superga та Monviso провели незабутнє побачення з Місяцем… На дуже маленькій ділянці неба, всього на кілька секунд, Кам'яний Король, базиліка Суперга і півмісяць зустрілися, пропонуючи унікальне видовище. Також було добре видно так званий попелястий Місяць: під час першої та останньої фази місячного циклу світло Сонця відбивається від Землі назад до Місяця, освітлюючи частину його поверхні, що знаходиться в тіні".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valerio Minato (@valeriominato)

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.