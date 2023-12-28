Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами розглянуть у першому читанні

Комітет рекомендував законопроект 10190  про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

Відмова від проходження медичного огляду буде вважатися ухиленням від призову і каратися позбавленням волі до 5 років

Міноборони пропонує карати позбавленням волі від 3 до 5 років за відмову від проходження медогляду в рамках законопроектів про посилення мобілізації.

Будь-які надходження на картку фізособи, за межами підприємництва, пропонують оподатковувати за ставкою 18%, - Нацстратегія доходів

Кабмін ухвалив Національну стратегію доходів, яка пропонує, аби всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом, підлягали оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб.

ВРП вирішила розглянути скаргу на колишнього заступника Генпрокурора Анатолія Матіоса, якого звільнили ще у 2019 році

Вища рада правосуддя дійшла висновку про доцільність продовження строку розгляду скарги на рішення Дисциплінарної комісії прокурорів 2017 року.

Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди: що зміниться у Кримінальному кодексі, хто буде розслідувати та коли набуде чинності

Як зазначили у ГЮУ Верховної Ради, відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через пів року.

  1. Фото
  2. / У світі

Італійський фотограф витратив шість років, щоб зробити унікальний кадр: деталі

22:40, 28 грудня 2023
Такий знімок можна зробити щорічно, але п'ять років поспіль Валеріо не щастило з погодою.
Італійський фотограф витратив шість років, щоб зробити унікальний кадр: деталі
Фото: instagram.com/valeriominato
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Італійський фотограф Валеріо Мінато зміг зробити насправді вражаючий кадр. Йому вдалося сфотографувати католицьку базиліку Супергу і гору Монвізо, яка розташована на тлі Місяця, що сходить. 

Фотограф присвятив цей період свого життя створенню одного неперевершеного фотографічного твору, який митець називає "унікальним видовищем".

Сам він так прокоментував свою роботу в Інстаграм: "15 грудня 2023 року, 18:52. Superga та Monviso провели незабутнє побачення з Місяцем… На дуже маленькій ділянці неба, всього на кілька секунд, Кам'яний Король, базиліка Суперга і півмісяць зустрілися, пропонуючи унікальне видовище. Також було добре видно так званий попелястий Місяць: під час першої та останньої фази місячного циклу світло Сонця відбивається від Землі назад до Місяця, освітлюючи частину його поверхні, що знаходиться в тіні".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valerio Minato (@valeriominato)

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду