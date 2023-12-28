У грудні 30 людей загинули на водоймах

Рятувальники просять громадян утриматися від виходу на кригу, у тому числі для риболовлі.

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Упродовж грудня на водоймах загинули 30 людей, серед них 1 дитина. Про це повідомили у Державній службі України із надзвичайних ситуацій.

Водночас, працівникам ДСНС вдалося врятувати 10 осіб, у тому числі 5 дітей.

Рятувальники просять громадян утриматися від виходу на кригу, у тому числі для риболовлі.

Для безпечного перебування на кризі, її товщина має бути щонайменше 7 см. Якщо ж одночасно на лід ставатиме кілька осіб – 15 см. А це можливо лише у разі тривалого утримання суттєвих мінусових температур повітря.

Якщо крига відповідає цим вимогам, ви вийшли на неї, однак вона не витримала і ви провалилися, дотримуйтесь такого алгоритму дій:

кличте на допомогу. Той, хто чує заклик про порятунок, має зателефонувати 101.

намагайтеся вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки і почергово витягуючи на поверхню ноги;

вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік, звідки прийшли.

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