В декабре 30 человек погибли на водоемах

Спасатели просят граждан воздержаться от выхода на лед, в том числе для рыбалки.

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В течение декабря на водоемах погибли 30 человек, в том числе 1 ребенок. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, работникам ГСЧС удалось спасти 10 человек, в том числе 5 детей.

Спасатели просят граждан воздержаться от выхода на лед, в том числе для рыбалки.

Для безопасного пребывания на льду его толщина должна быть не менее 7 см. Если же одновременно на лед будет становиться несколько человек – 15 см. А это возможно только в случае длительного удержания существенных минусовых температур воздуха.

Если лед отвечает этим требованиям, вы вышли на него, однако он не выдержал и вы провалились, следуйте следующему алгоритму действий:

зовите на помощь. Тот, кто слышит призыв о спасении, должен позвонить 101.

старайтесь вылезти на лед, наползая на его край грудью, широко раскинув руки и поочередно вытягивая ногу на поверхность ноги;

выбравшись на лед, перекатитесь и отползайте в ту сторону, откуда пришли.

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