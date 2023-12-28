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Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

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  1. В Украине

В декабре 30 человек погибли на водоемах

21:50, 28 декабря 2023
Спасатели просят граждан воздержаться от выхода на лед, в том числе для рыбалки.
В декабре 30 человек погибли на водоемах
Изображение: freepik.com
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В течение декабря на водоемах погибли 30 человек, в том числе 1 ребенок. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, работникам ГСЧС удалось спасти 10 человек, в том числе 5 детей.

Спасатели просят граждан воздержаться от выхода на лед, в том числе для рыбалки.

Для безопасного пребывания на льду его толщина должна быть не менее 7 см. Если же одновременно на лед будет становиться несколько человек – 15 см. А это возможно только в случае длительного удержания существенных минусовых температур воздуха.

Если лед отвечает этим требованиям, вы вышли на него, однако он не выдержал и вы провалились, следуйте следующему алгоритму действий:

  • зовите на помощь. Тот, кто слышит призыв о спасении, должен позвонить 101.
  • старайтесь вылезти на лед, наползая на его край грудью, широко раскинув руки и поочередно вытягивая ногу на поверхность ноги;
  • выбравшись на лед, перекатитесь и отползайте в ту сторону, откуда пришли.

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