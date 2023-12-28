Какие электроприборы следует выключать из розетки на ночь: список

На ночь следует выключить те устройства, которые в ночное время не используются и только потребляют электричество.

Украинцам рассказали, какие приборы рекомендуется выключать из розетки на ночь, в частности с точки зрения энергосбережения, безопасности и продолжительности их работы. Об этом сообщает «Эспрессо».

Существует ряд причин, почему следует выключать определенные приборы на ночь из розетки. В первую очередь, это поможет экономить энергию. Многие электрические приборы в режиме ожидания (standby) потребляют энергию, даже если они не используются. Отключение их от розетки поможет избежать лишнего потребления электроэнергии и снизить счета, что очень актуально, учитывая цены на данные услуги.

С другой стороны, электроприборы могут быть потенциально опасны, особенно если они остаются под напряжением без присмотра. Также постоянное удержание приборов в режиме ожидания может сократить их срок службы. Поэтому простое выключение их на ночь помогает сохранить рабочее состояние подольше.

Не все приборы нуждаются в выключении в течение темного времени суток. Значительное количество устройств выполняют важные функции, например холодильники, морозильные камеры, системы безопасности и автоматизации. Они нуждаются в постоянном питании.

Какие электроприборы лучше отключать на ночь из розетки?

В общем, прежде чем выключать любой прибор на ночь из розетки, рассмотрите его важность для безопасности, здоровья или комфорта в доме. Если вы не уверены, лучше проконсультируйтесь с инструкцией изготовителя или со специалистом, чтобы избежать возможных проблем.

Ноутбук и компьютер

Ноутбук и компьютер в режиме ожидания потребляют энергию, даже если она не используется. Эти электроприборы совсем не обязательно держать включенными постоянно, особенно ночью, пока человек спит. Однако такими действиями вы сможете избежать лишнего потребления электроэнергии, ведущей к экономии.

Если же ноутбук подключен к сети непрерывно, это может повлиять на продолжительность жизни батареи из-за постоянной зарядки, что может привести к уменьшению ее емкости.

Мелкая бытовая техника

Аналогично прошлой категории приборов, мелкую бытовую технику – зубные щетки, электробритвы, фены и другие приборы, следует выключать, чтобы уменьшить расход энергии. Если устройство работает от аккумулятора, это необходимо сделать для сохранения хорошего функционального состояния батареи.

Обогреватели

Эти приборы особенно актуальны зимой и в межсезонье, когда в помещениях может быть особенно холодно. Выключение обогревателей из розетки на ночь является очень разумным решением по нескольким причинам.

Первая – это безопасность. Перед тем, как ложиться спать, лучше выключить все обогреватели. Это уменьшает риск пожара или расплавления самого прибора, если он некачественный. Несмотря на то, что многие современные устройства имеют встроенные защитные функции, сделать эти действия стоит, чтобы убедиться в собственной безопасности.

Во-вторых, большинство обогревательных приборов обладают большой мощностью и потребляют значительное количество электроэнергии. Поэтому для экономии лучше хорошо прогреть помещение перед сном и выключить прибор, чтобы избежать лишних затрат.

Микроволновые печи, тостеры, электрочайники

Многие кухонные приборы, такие как микроволновые печи, кофеварки, тостеры, электрочайники или другие электроприборы, тратят энергию даже тогда, когда они не используются. Их следует выключать из розетки на ночь, чтобы избежать лишнего потребления электроэнергии и уменьшить счета.

Однако важно учитывать, что некоторые кухонные приборы, такие как холодильники и морозильники, должны оставаться подключенными к сети, поскольку они поддерживают необходимую температуру для хранения продуктов.

Кроме того, перед отключением кухонной техники из розетки на ночь обязательно проверьте инструкцию прибора и учтите ее основные функции. Ведь некоторые изготовители посудомоечных и стиральных машин отмечают, что эту технику не следует выключать из сети сразу после окончания работы. Многие из этих приборов имеют функцию сушки или вентиляции после завершения цикла мойки или стирки, что может помочь избежать образования плесени или неприятного запаха, особенно в стиральных машинах.

Зарядки для телефона и удлинители

Даже когда зарядка подключена к телефону, но не заряжает его, она все еще потребляет электроэнергию. Ведь такое зарядное устройство поддерживает ваше устройство на отметке 100%. Это не только вредит батарее электроприбора, а также может вывести из строя сам зарядник.

Если говорить о удлинителях или сетевых фильтрах, их используют для подключения нескольких устройств к питанию и защиты их от перенапряжения или других электрических проблем. Хотя это полезное устройство, обеспечивающее безопасность и удобство, следует рассмотреть некоторые вопросы энергоэффективности. Действительно, некоторые сетевые фильтры могут потреблять электроэнергию, даже если подключенные устройства выключены или не используются, что приводит к увеличению счетов за электричество.

Один из способов избежать этого – выключать сетевой фильтр на ночь с помощью аппаратной кнопки или вытягиванием шнура из розетки.

Телевизор

Значительное количество людей смотрит телевизор перед сном или под приготовление завтрака, остальную часть дня и ночи это устройство просто съедает электроэнергию в выключенном состоянии.

Многие телевизоры в режиме ожидания все еще тратят определенное количество энергии, даже если они не используются. Поэтому выключение телевизора из розетки поможет избежать этого излишнего потребления электроэнергии.

Кроме того, это легкое воздействие будет способствовать продлению срока службы телевизора, особенно если вы живете в районе с нестабильной электросетью или частыми перепадами напряжения.

Расход энергии некоторых приборов в режиме ожидания

Согласно данным Государственной инспекции энергетического надзора Украины, ряд приборов потребляет значительное количество электрической энергии в месяц в режиме ожидания:

телевизор - около 9 кВт*ч,

компьютер – 3,6 кВт*ч,

музыкальные центры – около 8 кВт*ч,

лазерный принтер – 2.9-3.6 кВт*ч,

микроволновка с таймером – 2.1 кВт*ч.

Общее потребление электроэнергии бытовыми приборами в режиме ожидания или так называемом «режиме сна» может составлять примерно 350-400 кВт*ч ежегодно.

Поэтому всегда старайтесь выключать приборы, которыми не пользуетесь, а не переводить в «режим сна». Также, не забывайте выключать свет в помещениях, где вы не находитесь.

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