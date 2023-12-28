Институт регистрации ФЛП отменят, а вторую и третью группы «упрощенцев» объединят в одну, для которой будет обязательно РРО, - Кабмин

Статус физического лица – предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически по заявочному принципу.

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Институт регистрации физического лица-предпринимателя будет отменен. Об этом говорится в Национальной стратегии доходов, принятой Правительством 27 декабря, которая, в частности, предусматривает реформу упрощенной системы налогообложения (УСН).

Кабмин аргументирует реформу тем, что возможности занижения налоговых обязательств в сочетании с практическим отсутствием учета товародвижения, высоким уровнем наличных расчетов при неприменении РРО и необязательностью документального подтверждения их происхождения товаров, реализуемых через упрощенную систему, являются сильными стимулами для разных типов налогоплательщиков скрывать объемы оборотов, а также реальные объемы наличных расчетов с конечными потребителями таких товаров.

Следовательно, статус физического лица – предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически по заявочному принципу путем открытия в банковском учреждении счета со статусом «для ведения предпринимательской деятельности». С закрытием такого счета его владелец автоматически будет терять статус предпринимателя и право облагать определенную часть своих доходов от ведения бизнеса по правилам и ставкам предусмотренным для предпринимательской деятельности.

Все доходы физических лиц полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Реформа будет направлена на имплементацию следующих изменений по сравнению с действующей моделью УСН:

1 - В течение переходного периода, который продлится три года, ставки единого налога (проценты от объема полученного дохода) для юридических лиц третьей группы будут постепенно увеличиваться до значения эквивалентного размеру обычной ставки налога ПнП (18 % от объема прибыли до налогообложения), предусмотренной НК.

Целью такого мероприятия является поощрение юридических лиц к постепенному в течение трех лет самостоятельному переходу на общую систему налогообложения с учетом финансового положения каждого отдельного предприятия и их хозяйственных нужд. По окончании переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения.

2 - Вторая и третья группы УСН для физических лиц-предпринимателей будут объединены в одну группу (далее – объединена вторая группа), и все налогоплательщики, находящиеся на этой объединенной системе, будут уплачивать налог от объема полученного дохода на основе дифференцированной шкалы ставок. Эта шкала будет предусматривать минимальную ставку в размере 3% для торговой деятельности и будет содержать градацию ставок до 17% для ряда услуг (в целях поощрения добровольного перехода на общую систему налогообложения доходов физических лиц).

3 – Перечень видов деятельности, разрешенных для участия в первой группе УСН, будет пересмотрен с целью сокращения за счет высокомаржинальных видов бизнеса.

Подход к налогообложению будет пересмотрен: будет отменен фиксированный размер налога и применен исключительно налог с фактически полученного дохода, предполагается введение в переходном периоде применения максимальных ставок единого налога, предусмотренных для определенного вида деятельности по окончании переходного периода, для плательщиков, не применяющих РРО или ПРРО .

4 – к плательщикам УСН объединенной второй группы будет обязательным применение регистраторов расчетных операций (классических РРО или программных РРО).

5 – Порог регистрации плательщиком НДС будет эффективно применяться ко всем плательщикам УСН, что обеспечит регистрацию всех плательщиков первой группы и объединенной второй группы УСН в системе налогообложения НДС в случае достижения такого порога.

6 – Для крестьянских фермерских хозяйств (физических лиц), которые останутся в режиме четвертой группы УСН, база налогообложения будет расширена с года, в котором будет введено налогообложение земли на основе ее массовой оценки.

7 – Для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут пересмотрены в сторону увеличения до размера эквивалентного общему значению ставки налога ННП. Целью такого мероприятия является поощрение юридических лиц к постепенному в течение трех лет самостоятельному переходу на общую систему налогообложения с учетом финансового положения каждого отдельного предприятия и их хозяйственных нужд. По окончании переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения.

8 - будут отменены исключения относительно возможности ведения хозяйственной деятельности без обязанности осуществлять учет и документально подтверждать происхождение находящихся в реализации товаров. Такой учет будет максимально упрощенным, но обязательным, независимо от организационно-правовой формы.

Автор: Наталья Мамченко

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