ГНС разъяснила нюансы налогообложения грантов при их получении ФЛП

Поскольку доход в виде гранта не связан с результатом осуществления хоздеятельности ФЛП, то такой доход, независимо от выбранной системы налогообложения, облагается налогом по общим правилам.

Восточное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило нюансы налогообложения грантов при их получении ФЛП.

Налогообложение доходов, полученных физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, осуществляется в соответствии со ст. 177 НКУ или главы I раздела XIV НКУ в зависимости от избранной системы налогообложения.

Так, согласно п. 177.2 НКУ, объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя.

В соответствии с п. 177.6 НКУ в случае, если физическое лицо – предприниматель получает иные доходы, чем от осуществления предпринимательской деятельности, в пределах выбранных им видов такой деятельности, такие доходы облагаются налогом по общим правилам, установленным НКУ для налогоплательщиков – физических лиц.

Доходом для физического лица – предпринимателя – плательщика единого налога является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме, определенной п. 292.3 НКУ. При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическому лицу и используется в его хозяйственной деятельности (п. 292.1 НКУ).

Кроме того, в состав дохода физического лица – предпринимателя – плательщика единого налога также не включаются суммы средств целевого назначения, поступивших от Пенсионного фонда и других фондов общеобязательного государственного социального страхования, из бюджетов или государственных целевых фондов, в том числе в пределах государственных или местных программ (пп. 4 п. 292.11 НКУ).

Замечаем, что условиями договора о предоставлении гранта, заключенного между физическим лицом – предпринимателем и неприбыльной организацией (благотворительным фондом или общественной организацией), не предусматривается производство (изготовление) и/или реализация товаров, выполнения работ, предоставление услуг таким предпринимателем в пользу указанных организаций, а только предоставление финансовой помощи в реализации проекта.

Таким образом, поскольку доход в виде гранта не связан с результатом от осуществления хозяйственной деятельности физического лица – предпринимателя, то такой доход, независимо от избранной физическим лицом – предпринимателем системы налогообложения, облагается налогом по общим правилам, установленным НКУ для налогоплательщиков – физических лиц .

Порядок налогообложения доходов физических лиц регулируется разделом IV НКУ, согласно п. 163.1 которого объектом налогообложения резидента является, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход и иностранные доходы – это доходы (прибыль), полученные из источников за пределами Украины.

Перечень доходов, которые включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, определен п. 164.2 НКУ.

Согласно п. 167.1 НКУ ставка налога составляет 18 проц. налогооблагаемой базы относительно доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) плательщику (кроме случаев, определенных в п. 167.2 – 167.5 НКУ).

Также указанные доходы являются объектом обложения военным сбором (пп. 1.2 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ).

Ставка военного сбора составляет 1,5 проц. объекта налогообложения, определенного пп. 1.2 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ (пп. 1.3 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ).

Начисление, удержание и уплата (перечисление) налога на доходы физических лиц и военного сбора в бюджет производятся в порядке, установленном ст. 168 НКУ и пп. 1.4 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ.

Грант – это единовременная безвозвратная целевая выплата физическим и юридическим лицам денежной суммы или дарение оборудования, помещения (как правило, из собственных средств и имущества) гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранцами, а также международными организациями, для проведения научных исследований, внедрения энерго - и ресурсосберегающих технологий, принятие мер экологической безопасности и ликвидации последствий экологических катастроф, выполнения творческих работ, издания произведений художественной, научной, образовательной, изобразительной, медицинской и другой литературы и т.д. (Из практики применения терминов, слов и словосочетаний в юриспруденции).

Ситуация 1. Грант предоставляется в пользу физических лиц – предпринимателей благотворительным фондом или общественной организацией

Согласно пп. 164.2.20 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включаются другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ.

В соответствии с пп. 168.1.1 НКУ налоговый агент, начисляющий (выплачивает, предоставляющий) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог на доходы физических лиц и военный сбор с суммы такого дохода за его счет используя ставку налога 18 проц., определенную в ст. . 167 НКУ и ставку военного сбора 1,5 проц., установленную в пп. 1.3 п. 16-1 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ.

Учитывая изложенное, доход в виде гранта, выплачиваемого благотворительным фондом или общественной организацией – резидентами Украины в пользу физических лиц – предпринимателей, включается в их общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход как другой доход и облагается юридическим лицом как налоговым агентом налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

Ситуация 2. Грант предоставляется в пользу физических лиц – предпринимателей международным благотворительным фондом

При начислении (получении) доходов, полученных в виде валютных ценностей или других активов (стоимость которых выражена в иностранной валюте или международных расчетных единицах), такие доходы перечисляются в гривне по валютному курсу Национального банка Украины, действующему на момент начисления (получения) таких доходов (п. 164.4 НКУ).

Порядок налогообложения иностранных доходов определен п. 170.11 НКУ согласно пп. 170.11.1 которого в случае если источник выплат любых налогооблагаемых доходов является иностранным, сумма такого дохода включается в общий годовой налогооблагаемый доход плательщика налога – получателя, который обязан подать годовую налоговую декларацию, и облагается налогом по ставке 18 проц., определенной п 167.1 НКУ, кроме случаев, определенных настоящим подпунктом.

Согласно пп. 170.11.2 НКУ, если согласно нормам международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, налогоплательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов, уплаченных за границей, он определяет сумму такого уменьшения по указанным основаниям годовой налоговой декларации.

В соответствии с пп. 168.2.1 НКУ плательщик налога, получающий, в частности, иностранные доходы, обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года, а также уплатить налог и военный сбор с таких доходов.

При этом лицом, не являющимся налоговым агентом, считается нерезидент или физическое лицо, не имеющее статуса субъекта предпринимательской деятельности или не являющееся лицом, состоящим на учете в контролирующих органах как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность (пп. 168.2. 2 НКУ).

Порядок представления годовой декларации об имущественном положении и доходах (налоговой декларации) определен ст. 179 НКУ.

Учитывая изложенное, в случае если физическим лицом – предпринимателем (резидентом Украины) получается доход из источников за пределами Украины в виде международных грантов, то сумма такого дохода включается в общий годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика как иностранный доход и облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

При этом физическое лицо обязано подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года, а также уплатить налог (военный сбор) с таких доходов.

Для оперативной коммуникации с бизнесом в органах ГНС действуют коммуникационные налоговые платформы. Каждое обращение, поступающее в адрес платформ, максимально быстро прорабатывается и дается обратная связь заявителю. Советуем налогоплательщикам, организациям и ассоциациям, представляющим интересы бизнеса, обращаться на коммуникационные налоговые платформы в случае возникновения вопросов, требующих оперативного рассмотрения.

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