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Искусственный интеллект и технологии могут помочь в работе судьям, но не заменить их, - Заключение КСЕС

Независимый надзор за технологиями, которые использует судебная система, должен осуществлять орган внутри судебной власти, – Консультативный совет европейских судей (КСЕС) в своем свежем Заключении не только подробно описал, как суды могут использовать в своей работе преимущества технологий, но и озвучил предостережения. Вывод прокомментировал «Судебно-юридической газете» судья КСУ, представитель от Украины в КСЕС Виктор Городовенко.

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Кабмин в Национальной стратегии доходов отметил, что режим упрощенной системы ставит под угрозу налоговые поступления, поэтому ее нужно реформировать.

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  1. В Украине

Вступил в силу порядок взаимодействия финанагентов для выполнения требований стандарта CRS по институтам совместного инвестирования

16:01, 28 декабря 2023
Порядок взаимодействия финагентов устанавливает общие положения относительно требований к форме и формату Сообщения и порядок взаимодействия подотчетных финансовых учреждений для выполнения требований Общего стандарта отчетности CRS.
Вступил в силу порядок взаимодействия финанагентов для выполнения требований стандарта CRS по институтам совместного инвестирования
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Министерство финансов Украины сообщило, что 25 декабря вступило в силу приказ Министерства финансов Украины от 7 декабря  № 674 «Об утверждении Порядка взаимодействия финансовых агентов для выполнения требований статьи 39-3 раздела I Налогового кодекса Украины относительно институтов совместного инвестирования», передает правительственный портал.

Цей Порядок застосовується до депозитарних установ, які відкривають (ведуть) рахунки у цінних паперах депонентів – інвесторів інститутів спільного інвестування, та компаній з управління активами.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України (підпункт 39-3.11.3 пункту 39-3.11 статті 39-3) кожна депозитарна установа, яка відкриває (веде) рахунок у цінних паперах депонента – інвестора інституту спільного інвестування, виконує обов’язки зі здійснення належної комплексної перевірки цього рахунку та встановлює підзвітність рахунку. Депозитарна установа зобов’язана не пізніше 30 календарних днів після завершення кожного календарного півріччя надавати компанії з управління активами повідомлення про депонентів, які придбали цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами яких здійснює така компанія з управління активами (далі – Повідомлення), та повідомляти про зміни обставин, що впливають на визначення податкового статусу таких депонентів або їх контролюючих осіб.

Порядок взаємодії фінагентів встановлює:

загальні положення щодо вимог до форми та формату Повідомлення та порядок взаємодії підзвітних фінансових установ для цілей виконання вимог Загального стандарту звітності CRS;

строки і порядок надсилання Повідомлення та інформацію, яка має бути надана в такому Повідомленні;

особливості подання Повідомлень за друге півріччя 2023 року, а також за перше та друге півріччя 2024 року (перелік компаній з управління активами, яким надсилається Повідомлення; інформація, яка повідомляється, щодо кожного з таких періодів);

порядок подання компанією з управління активами запитів до депозитарної установи тощо.

Відповідно до пункту 5 Порядку взаємодії фінагентів Повідомлення формується із застосуванням XML-схеми «CRS XML Schema (v2.0)», яка розроблена Організацією економічного співробітництва та розвитку (XML-схема та Посібник користувача розміщені на офіційному сайті ДПС).

Міністерство фінансів України звертає увагу всіх фінансових установ України, які станом на 30 червня 2023 року відповідали критеріям підзвітних фінансових установ, про обов’язок стати на облік в Державній податковій службі України до 31 грудня 2023 року. Детальніше у роз’ясненні Мінфіну з окремих питань виконання підзвітними фінансовими установами вимог Загального стандарту звітності CRS за посиланням.

Текст Загального стандарту звітності CRS та коментаря до нього українською та англійською мовами, Порядок взаємодії фінагентів, а також інші роз’яснення розміщено на офіційному сайті Мінфіну та ДПС.

Впровадження міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в українське законодавство та практику здійснюється за підтримки Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

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