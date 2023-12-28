Зеленский назначил Александра Коваля главой Ровенской ОГА

Бывший глава Ровенской РГА Александр Коваль стал председателем ОГА.

В четверг, 28 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №858/2023 о назначении Александра Коваля главой Ровенской областной государственной администрации. Документ появился на официальном сайте Главы государства.

Он заменит на этом посту Виталия Коваля, возглавившего Фонд госимущества Украины.

Александр Коваль до административной реформы возглавлял Костопольскую РГА, затем Ровенскую, которая объединила в себе Здолбуновский, Острожский, Костопольский, Ровенский, Березновский, Гощанский и Корецкий районы и стал территориально крупнейшим в области.

В облсовет в качестве депутата Александра Коваля избрали по территориальному избирательному округу №6 от партии «Слуга народа». Секретарь постоянной комиссии Ровенского областного совета по экологии и земельным отношениям.

С 5 марта 2021 Александр Коваль был председателем Ровенской районной государственной администрации.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал назначение двух глав ОГА.

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