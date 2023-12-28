Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Искусственный интеллект и технологии могут помочь в работе судьям, но не заменить их, - Заключение КСЕС

Независимый надзор за технологиями, которые использует судебная система, должен осуществлять орган внутри судебной власти, – Консультативный совет европейских судей (КСЕС) в своем свежем Заключении не только подробно описал, как суды могут использовать в своей работе преимущества технологий, но и озвучил предостережения. Вывод прокомментировал «Судебно-юридической газете» судья КСУ, представитель от Украины в КСЕС Виктор Городовенко.

Институт регистрации ФЛП отменят, а вторую и третью группы «упрощенцев» объединят в одну, для которой будет обязательно РРО, - Кабмин

Статус физического лица – предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически по заявочному принципу.

Упрощенную систему налогообложения реформируют, потому что нереформированная она ставит под угрозу налоговые поступления, - Национальная стратегия доходов от Кабмина

Кабмин в Национальной стратегии доходов отметил, что режим упрощенной системы ставит под угрозу налоговые поступления, поэтому ее нужно реформировать.

В ГСА и Службе судебной охраны определили, как будет выглядеть новая униформа сотрудников Судебной охраны и как ее правильно носить

У Генерала Службы судебной охраны на погонах расстояние от «дубовой ветви» до начала звезды должно составлять не менее 5 миллиметров.

Какая заработная плата будет у работников аппаратов судов в 2024 году: прогнозы ГСА и Минфина

В ГСА и Министерстве финансов прогнозируют увеличение заработной платы в аппаратах судов в следующем году

  1. В Украине

Зеленский назначил Александра Коваля главой Ровенской ОГА

16:15, 28 декабря 2023
Бывший глава Ровенской РГА Александр Коваль стал председателем ОГА.
Зеленский назначил Александра Коваля главой Ровенской ОГА
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В четверг, 28 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №858/2023 о назначении Александра Коваля главой Ровенской областной государственной администрации. Документ появился на официальном сайте Главы государства.

Он заменит на этом посту Виталия Коваля, возглавившего Фонд госимущества Украины.

Александр Коваль до административной реформы возглавлял Костопольскую РГА, затем Ровенскую, которая объединила в себе Здолбуновский, Острожский, Костопольский, Ровенский, Березновский, Гощанский и Корецкий районы и стал территориально крупнейшим в области.

В облсовет в качестве депутата Александра Коваля избрали по территориальному избирательному округу №6 от партии «Слуга народа». Секретарь постоянной комиссии Ровенского областного совета по экологии и земельным отношениям.

С 5 марта 2021 Александр Коваль был председателем Ровенской районной государственной администрации.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал назначение двух глав ОГА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області