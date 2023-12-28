Просідання будівлі дитсадка у Києві: розпочато кримінальне провадження

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами заволодіння бюджетними коштами та службової недбалості під час будівництва укриття.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Як раніше повідомлялося, у Шевченківському районі Києва просів фасад будівлі дитсадка. Ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактами заволодіння бюджетними коштами та службової недбалості в процесі будівництва та облаштування укриття на території дитячого садка (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними прокуратури, в результаті публічних закупівель, Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної державної адміністрації уклало договори на понад 1,5 мільйонів гривень для ремонту та розробки документації для укриття споруди цивільного захисту в дитячому садку. Хоча роботи були оплачені, їх не було виконано, і будівлі спричинено збитки.

Просідання фасаду сталося під час виконання робіт на об’єкті будівництва 28 грудня 2023 року. Ініціаторами просідання вважають виїмку ґрунту під будівлею для цивільного захисту. Ймовірно, прорахунки при розробці проєктно-кошторисної документації або недоліки виконавців під час робіт спричинили цю деформацію.

В результаті слідчих дій виявилося, що підрядник, який виграв ще два подібних тендери, отримав повну оплату, але виконання робіт було сумнівним. Ці обставини можуть свідчити про розтрату бюджетних коштів і підроблення виконавчої будівельної документації.

Наразі правоохоронні органи вживають заходів для збирання тендерної документації та вирішують питання щодо призначення будівельно-технічної експертизи.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.