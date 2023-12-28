У київському дитсадку після будівництва укриття просіла частина стіни

У дитсадку Києва, ймовірно, через будівництво укриття просіла частина стіни, остаточні причини аварії встановлюються.

Джерело фото: КМВА

У закладі дошкільної освіти в Шевченківському районі столиці просіла частина стіни будівлі. Зараз фахівці проводять обстеження закладу, щоб точно визначити розмір завданих пошкоджень та в подальшому розпланувати реконструкцію. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними, в цьому дошкільному закладі проводили ремонт даху, ймовірно, підрядна фірма порушила будівельні норми, що могло призвести до цієї ситуації. Однак остаточні причини аварії будуть з'ясовувати правоохоронці районного відділу поліції, оскільки вже відкрито відповідне слідство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.