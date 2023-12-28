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В киевском детсаду после строительства укрытия просела часть стены после строительства укрытия

11:20, 28 декабря 2023
В детсаду Киева, вероятно, из-за строительства укрытия просела часть стены, окончательные причины аварии устанавливаются.
В киевском детсаду после строительства укрытия просела часть стены после строительства укрытия
Источник фото: КГГА
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В учреждении дошкольного образования в Шевченковском районе столицы просела часть стены здания. Сейчас специалисты проводят обследование заведения, чтобы точно определить размер нанесенных повреждений и в дальнейшем распланировать реконструкцию. Об этом сообщил начальник КГГА Сергей Попко.

По предварительным данным, в этом дошкольном учреждении проводили ремонт крыши, вероятно, подрядная фирма нарушила строительные нормы, что могло привести к этой ситуации. Однако окончательные причины аварии будут выяснять правоохранители районного отдела полиции, поскольку уже открыто соответствующее следствие.

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