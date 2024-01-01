Как избежать пищевых отравлений на новогодние праздники: советы специалистов

Украинцам дали ряд советов, как избежать пищевых отравлений на праздники.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области дало советы гражданам, как избежать пищевых отравлений на новогодние праздники.

Чтобы предотвратить пищевые отравления, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- не покупать продукты питания на стихийных рынках или из рук частных лиц;

-не покупать скоропортящиеся или реализуемые продукты без соответствующих условий охлаждения (колбасы, кулинарные и кремовые изделия);

- строго соблюдать правила личной гигиены перед приготовлением пищи и ее приемом;

- употреблять только свежеприготовленную пищу, салаты заправлять непосредственно перед употреблением;

- не оставлять блюда с праздничного стола для потребления на следующие дни, особенно при отсутствии холодильника;

- в холодильнике хранить блюда и продукты в отдельных емкостях с крышками, с соблюдением правил товарного соседства;

- свежие овощи и фрукты тщательно промывать проточной водой;

- для питья и приготовления пищи использовать воду только из централизованных источников водоснабжения или питьевую фасованную.

В случае выявления первых признаков кишечного заболевания или пищевого отравления необходимо срочно обратиться в здравоохранение!

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