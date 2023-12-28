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  1. В мире

Пропалестинские протестующие в США заблокировали два крупнейших аэропорта: начались массовые аресты

13:50, 28 декабря 2023
В результате пропалестинских протестов в США задержали более 60 человек.
Пропалестинские протестующие в США заблокировали два крупнейших аэропорта: начались массовые аресты
Источник фото: Reuters
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Пропалестинские протестующие в США остановили движение вокруг двух самых загруженных аэропортов в стране - Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Демонстрации, прошедшие от побережья до побережья, завершились десятками арестов и сбоями движения. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции Лос-Анджелеса, 36 человек были арестованы, после того как протестующие использовали строительный мусор, дорожные знаки и прочее для блокирования дороги к аэропорту. Один из задержанных также был обвинен в нападении на полицейского.

В Нью-Йорке, в аэропорту имени Джона Кеннеди, по данным полиции порта, арестовали 26 человек за хулиганство и препятствование движению транспорта во время протеста вдоль автомагистрали. После сбоя в движения аэропортская администрация организовала автобусы для путешественников, попавших в резервный трафик.

Местные СМИ активно освещали протесты, демонстрируя участников акций с плакатами, призывающими к освобождению Палестины и отказу от геноцида, как акт противодействия военным действиям Израиля в секторе Газа в течение последних 11 недель.

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