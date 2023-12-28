Глава Нацполиции Иван Выговский отверг идею раздачи полицейскими повесток военнообязанным

По его словам, каждый должен заниматься своей работой.

В Национальной полиции выступают против идеи предоставления правоохранителям полномочия раздавать повестки без участия военных. Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью Українським новинам.

«У нас очень много своего функционала и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем разные моменты. Почему?

Потому что полиция самый крупный правоохранительный орган, поэтому мы и подставляем плечо другим правоохранительным структурам, и если мы этого не будем делать, некоторые важные направления работы просто упадут.

Мы документируем сотни уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП, где они извлекают неправомерную выгоду, и таким образом люди не идут служить.

Выходит, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем в мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонянтов», — отметил он.

Ранее в КМВА ответили, выдают ли повестки на временных блокпостах в Киеве.

Также стало известно, что представители ТЦК не будут выдавать повестки на улице, если у граждан есть учетные документы.

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