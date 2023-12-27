У КМВА відповіли, чи видають повістки на тимчасових блокпостах у Києві

Інформації про видачу повісток на блокпостах немає.

Фото: 24tv.ua

В Києві з 25 по 28 грудня розгорнуті тимчасові блокпости. Проте, інформації про видачу повісток на них немає. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі «Радіо свобода».

«Нам невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК, згідно зі своїми функціональними повноваженнями - не виконують безпекових функцій», - заявив речник.

Шаманов додав, що відповідно до чинного законодавства працівники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва в «дозволений законодавством спосіб».

Як повідомлялося, 26 грудня у соцмережах почала поширюватися інформація, що у Києві встановили тимчасові блокпости для військових навчань, на яких ймовірно вручають повістки.

Деякі телеграм-канали з посиланням на Центр протидії дезінформації поширили заяву про те, що роздача повісток на тимчасових блокпостах у столиці – є маніпуляцією.

Однак, як повідомляє Центр протидії дезінформації, ніякого спростування він не робив.

Раніше стало відомо, що представники ТЦК не видаватимуть повістки на вулиці, якщо у громадян з собою є облікові документи.

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