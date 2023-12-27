В КГВА ответили, выдают ли повестки на временных блокпостах в Киеве

Информации о выдаче повесток на блокпостах нет.

Фото: 24tv.ua

В Киеве с 25 по 28 декабря развернуты временные блокпосты. Однако информации о выдаче повесток на них нет. Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире «Радио свобода».

«Нам неизвестно о разглашении повесток на временных блокпостах. Работники ТЦК, согласно своим функциональным полномочиям - не выполняют функции безопасности», - заявил спикер.

Шаманов добавил, что в соответствии с действующим законодательством работники ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории Киева «разрешенным законодательством способом».

Как сообщалось, 26 декабря в соцсетях начала распространяться информация, что в Киеве установили временные блокпосты для военных учений, на которых, вероятно, вручают повестки.

Некоторые телеграмм-каналы со ссылкой на Центр противодействия дезинформации распространили заявление о том, что раздача повесток на временных блокпостах в столице является манипуляцией.

Однако, как сообщает Центр противодействия дезинформации, никакого опровержения он не предпринимал.

Ранее стало известно, что представители ТЦК не будут выдавать повестки на улице, если у граждан есть учетные документы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.