Центр протидії дезінформації спростував інформацію про спростування ним інформації про роздачу повісток на блокпостах у Києві

Деякі телеграм-канали поширили заяву, що Центр протидії дезінформації спростував роздачу повісток на тимчасових блокпостах, але, як заявили у ЦПД, він ніякого спростування не робив.

Фото: КМВА

26 грудня у соцмережах почала поширюватися інформацію, що у Києві встановили тимчасові блокпости для військових навчань, на яких ймовірно вручають повістки.

Деякі телеграм-канали з посиланням на Центр протидії дезінформації поширили заяву про те, що роздача повісток на тимчасових блокпостах у столиці – є маніпуляцією.

Однак, як повідомляє Центр протидії дезінформації, ніякого спростування він не робив.

Відмітимо, що Центр протидії дезінформації при РНБО, який зробив спростування, не те ж саме, що Центр стратегічних комунікації при Міністерстві культури та інформаційної політики. Це різні проекти боротьби з дезінформацією при різних держорганах.

Раніше ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

Також Валерій Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців.

Ще «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Додамо, Валерій Залужний заявив, що незадоволений нинішньою роботою ТЦК.

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