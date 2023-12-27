Сюжет із фільму «Сам удома»: у США 6-річний хлопчик помилково потрапив до Філадельфії замість Флориди

Бабуся, аби забрати онука, проїхала майже 260 кілометрів.

У Сполучених Штатах Америки відбувся інцидент за аналогією із легендарним фільмом «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку». Про це повідомляє The Guardian.

Так, авіакомпанія Spirit Airlines помилково відправила 6-річного хлопчика до міста Орландо, що у штаті Філадельфія, замість Форт-Маєрса, що у Флориді.

Бабуся хлопчика Марія Рамос очікувала, що він прибуде у Форт-Маєрс, натомість він приземлився в Орландо. А багаж хлопчика доправили до міжнародного аеропорту у Флориді.

Як розповіла Марія Рамос, її онук подзвонив їй після приземлення в Орландо. Аби забрати його, вона проїхала майже 260 кілометрів.

«Я хочу, щоб представники авіакомпанії зателефонували мені. Нехай розкажуть, як мій онук опинився в Орландо? Вони витягли його з літака? Стюардеса після того, як мама передала йому документи, відпустила його одного? Він сам зайшов не у той літак?», – каже бабуся.

У авіакомпанії запропонували Марії Рамос компенсувати витрати на поїздку в Орландо та запевнили, що проводять внутрішнє розслідування, а також попросили у сім'ї вибачення за цей прикрий досвід.

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