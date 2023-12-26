Мінцифри запустило бета-тестування програми електронного резидентства uResidency

Завдяки цій програмі громадяни інших країн зможуть реєструвати ФОП в Україні, вести бізнес з будь-якого місця і сплачувати податки до українського бюджету.

Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування програми електронного резидентства uResidency. Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

Так, завдяки цій програмі громадяни інших країн зможуть реєструвати ФОП в Україні, вести бізнес з будь-якого місця і сплачувати податки до українського бюджету.

Усі послуги в uResidency можна отримати онлайн — від подання заявки на отримання статусу до відкриття банківського рахунку та сплати податків. У майбутніх е-резидентів також буде мобільний банкінг, оподаткування 5% і відсутність бухгалтерії та звітів.

«Програма стане потужним джерелом для відновлення нашої економіки завдяки оподаткуванню іноземних підприємців. А також популяризуватиме бренд України як цифрової держави», — зазначив Федоров.

Над цією програмою його міністерство працювали три роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.