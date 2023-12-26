Минцифры запустило бета-тестирование программы электронного резидентства uResidency

Благодаря этой программе граждане других стран смогут регистрировать ФЛП в Украине, вести бизнес с любого места и платить налоги в украинский бюджет.

Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование программы электронного резидентства uResidency. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

Так, благодаря этой программе граждане других стран смогут регистрировать ФЛП в Украине, вести бизнес с любого места и платить налоги в украинский бюджет.

Все услуги в uResidency можно получить онлайн - от подачи заявки на получение статуса до открытия банковского счета и уплаты налогов. У будущих е-резидентов также будет мобильный банкинг, налогообложение 5% и отсутствие бухгалтерии и отчетов.

«Программа станет мощным источником для восстановления нашей экономики благодаря налогообложению иностранных предпринимателей. А также популяризирует бренд Украины как цифрового государства», — отметил Федоров.

Над этой программой его министерство работало три года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.