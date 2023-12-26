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  1. В Украине

Метро на Виноградарь: в КГГА ответили, продолжится ли строительство

20:11, 26 декабря 2023
Метрополитен проведет новый тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии.
Метро на Виноградарь: в КГГА ответили, продолжится ли строительство
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Как сообщалось, столичный метрополитен расторг договор с компанией «Киевметрострой» на строительство ветки на Виноградаре из-за срыва сроков выполнения работ.

В Киевской городской администрации сообщили, как сложится дальнейшая судьба строительства.

Так, по словам первого замглавы КГГА Николая Поворозника, метрополитен проведет новый тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь. Об этом он сообщил в интервью «Экономической правде».

Так, действующий генподрядчик «Киевметрострой», выигравший тендер в 2018 году, предложив 5,98 млрд грн, находится в глубоком кризисе. Компания пережила корпоративный конфликт и уволила большую часть сотрудников.

«Насколько я понимаю, [от «Киевметростроя» не осталось] практически ничего. Мы будем менять исполнителя и продолжать работу», – сказал Поворозник.

По словам первого зама, заказчик строительства оценит и заактирует выполненные работы. Выявленные факты злоупотреблений будут переданы правоохранительным органам, которые уже открыли уголовные производства по «Киевметрострою».

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