Метро на Виноградар: у КМДА відповіли, чи продовжиться будівництво

Метрополітен проведе новий тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії.

Як повідомлялося, столичний метрополітен розірвав договір з компанією «Київметробуд» на будівництво гілки на Виноградар через зрив термінів виконання робіт.

У Київській міській адміністрації повідомили, як складеться подальша доля будівництва.

Так, за словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, метрополітен проведе новий тендер на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії в сторону житлового масиву Виноградар. Про це він повідомив у інтерв’ю «Економічній правді».

Так, чинний генпідрядник «Київметробуд», який виграв тендер у 2018 році, запропонувавши 5,98 млрд грн, перебуває у глибокій кризі. Компанія пережила корпоративний конфлікт та звільнила більшу частину співробітників.

«Наскільки я розумію, [від «Київметробуду» не залишилось] практично нічого. Ми будемо змінювати виконавця і продовжувати роботу», – сказав Поворозник.

За словами першого заступника, замовник будівництва оцінить і заактує виконані роботи. Виявлені факти зловживань будуть передані правоохоронним органам, які вже відкрили кримінальні провадження щодо «Київметробуду».

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