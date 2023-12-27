Сюжет из фильма «Сам дома»: в США 6-летний мальчик по ошибке попал в Филадельфию вместо Флориды

Бабушка, чтобы забрать внука, проехала почти 260 километров.

В Соединенных Штатах Америки произошел инцидент по аналогии с легендарным фильмом «Сам дома 2: Потерянный в Нью-Йорке». Об этом сообщает The Guardian.

Так, авиакомпания Spirit Airlines ошибочно отправила 6-летнего мальчика в город Орландо, штат Филадельфия, вместо Форт-Майерса, что во Флориде.

Бабушка мальчика Мария Рамос ожидала, что он прибудет в Форт-Майерс, а он приземлился в Орландо. А багаж мальчика доставили в международный аэропорт во Флориде.

Как рассказала Мария Рамос, ее внук позвонил ей после приземления в Орландо. Чтобы забрать его, она проехала около 260 километров.

«Я хочу, чтобы представители авиакомпании позвонили по телефону мне. Пусть расскажут, как мой внук очутился в Орландо? Они вытащили его из самолета? Стюардесса после того, как мама передала ему документы, отпустила его одного? Он сам зашел не в тот самолет?» – говорит бабушка.

В авиакомпании предложили Марии Рамос компенсировать расходы на поездку в Орландо и заверили, что проводят внутреннее расследование, а также попросили у семьи прощения за этот досадный опыт.

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