Валерій Залужний заявив, що незадоволений нинішньою роботою ТЦК

Головнокомандувач додав, що люди, які працюють у ТЦК, — це окрема спеціальність.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що незадоволений нинішньою роботою територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП). Про це заявив на пресконференції, передає hromadske.

«Що стосується територіальних центрів комплектування, то станом на сьогодні, чесно кажучи, роботою їхньою поки що незадоволений. Відповідно, якби я був задоволений, то ми б зараз не обговорювали питання цього законопроєкту (про мобілізацію — ред.)», — сказав він.

Головнокомандувач додав, що люди, які працюють у ТЦК, — це окрема спеціальність.

«Скажімо так, за свої 30 років служби єдине, де я не хотів би служити, — це ТЦК. Необхідно мати певний набір знань, навичок, умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки. Як ззовні, поза межами ТЦК, так і всередині цього організму», — сказав Залужний.

А втім, він зазначив, що можливостей щодо приймання особового складу в ТЦК не втратили: «Ми простежили, щоб ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією процесу в ТЦК, залишилися і відповідно продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми з цим завданням упораємося. Що стосується безпосередніх керівників — скажімо так, робота йде далі».

Раніше Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що придатність до служби вирішує не інвалідність.

До того ж, за його словами, демобілізація військових можлива через 36 місяців, але за певних умов.

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