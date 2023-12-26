Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

Законопроект об усилении мобилизации предусматривает, что граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, после потери этого права вправе завершить обучение до конца учебного года.

Собрание судей Окружного админсуда Киева призывает дать оценку действиям главы ВККС Романа Игнатова

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк подписал письмо на выполнение решения собрания ОАСК по оценке действий главы ВККС Романа Игнатова.

Как изменится перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва, – законопроект об усилении мобилизации

У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

Военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию

Повестку смогут отправить в Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а полицейские и работники ТЦК будут проверять регистрацию в таком кабинете.

Шевченковский райсуд Киева просит делегировать права доступа к Реестру судебных решений помощникам судей

Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.

  1. В Украине

Валерий Залужный заявил, что недоволен нынешней работой ТЦК

16:23, 26 декабря 2023
Главнокомандующий добавил, что люди, работающие в ТЦК, это отдельная специальность.
Валерий Залужный заявил, что недоволен нынешней работой ТЦК
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что недоволен нынешней работой территориальных центров комплектования (ТЦК и СП). Об этом заявил на пресс-конференции, передает hromadske.

«Что касается территориальных центров комплектования, то по состоянию на сегодняшний день, честно говоря, работой их пока недоволен. Соответственно, будь я доволен, то мы бы сейчас не обсуждали вопрос этого законопроекта (о мобилизации — ред.)», — сказал он.

Главнокомандующий добавил, что люди, работающие в ТЦК, это отдельная специальность.

«Скажем так, за свои 30 лет службы единственное, где я бы не хотел служить, — это ТЦК. Необходимо иметь определенный набор знаний, навыков, умений, позволяющий руководителю ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи, вне ТЦК, так и внутри этого организма», — сказал Залужный.

Впрочем, он отметил, что возможности приема личного состава в ТЦК не потеряли: «Мы проследили, чтобы ключевые должности, непосредственно работающие над организацией процесса в ТЦК, остались и соответственно продолжили свою работу. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей справимся. Что касается непосредственных руководителей, скажем так, работа идет дальше».

Раніше Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців. 

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що придатність до служби вирішує не інвалідність.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду