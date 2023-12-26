Валерий Залужный заявил, что недоволен нынешней работой ТЦК

Главнокомандующий добавил, что люди, работающие в ТЦК, это отдельная специальность.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что недоволен нынешней работой территориальных центров комплектования (ТЦК и СП). Об этом заявил на пресс-конференции, передает hromadske.

«Что касается территориальных центров комплектования, то по состоянию на сегодняшний день, честно говоря, работой их пока недоволен. Соответственно, будь я доволен, то мы бы сейчас не обсуждали вопрос этого законопроекта (о мобилизации — ред.)», — сказал он.

Главнокомандующий добавил, что люди, работающие в ТЦК, это отдельная специальность.

«Скажем так, за свои 30 лет службы единственное, где я бы не хотел служить, — это ТЦК. Необходимо иметь определенный набор знаний, навыков, умений, позволяющий руководителю ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи, вне ТЦК, так и внутри этого организма», — сказал Залужный.

Впрочем, он отметил, что возможности приема личного состава в ТЦК не потеряли: «Мы проследили, чтобы ключевые должности, непосредственно работающие над организацией процесса в ТЦК, остались и соответственно продолжили свою работу. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей справимся. Что касается непосредственных руководителей, скажем так, работа идет дальше».

Раніше Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців.

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