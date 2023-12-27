Розмитнення легкових авто у Дії та запровадження підстав для коригування митної вартості вживаних автомобілів, - хто і як контролюватиме процеси

Подача електронної митної декларації для митного оформлення легкових автомобілів буде відбуватися через Портал Дія, запровадять механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, а низка нових повноважень перейде до Мінцифри.

Розмитнювати легкові автомобілі у 2024 році будуть через Портал Дія. А База даних митної вартості легкових автомобілів буде формуватися Міністерством цифрової трансформації. Відповідний законопроект 10380 зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів, серед яких глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та очільник Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев. 27 грудня став відомий його текст.

Раніше цей законопроект анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він вказав, що проект «підтримує Міністерство фінансів та прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який особисто курує цей напрямок».

Пропонується:

передбачити можливість подання електронної митної декларації засобами Порталу Дія;

запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;

запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, який буде застосовуватися у разі, коли задекларована митна вартість вживаного легкового автомобіля, є меншою ніж вартість легкового автомобіля, ідентичного за маркою, комерційним описом (моделлю) та характеристиками (рік випуску, тип та об’єм двигуна), що міститься в Базі даних.

Механізм подачі електронної митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля шляхом порталу Дія буде обмежений періодом до набуття Україною статусу членства в ЄС. А під час підготовки «були проведені консультації з представниками країн Європейського Союзу».

В якості аргументів нової моделі автори вказують «ліквідацію можливості маніпулювання з вартістю легкового автомобіля, тобто корупційної складової на митниці під час визначення митної вартості легкового автомобіля, від якої розраховуються митні збори», а також «ліквідацію схем із зазначення неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля; зміни модифікації легкового автомобіля; підробки договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів); зміни показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля)».

Митне декларування авто через Дію

Отже, законопроектом розділ XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України доповнено новими пунктами 9-33 – 9-34 такого змісту.

Встановлено, що тимчасово, до набуття Україною статусу членства в ЄС, поміщення у митний режим імпорту легкових автомобілів здійснюється з урахуванням певних особливостей. А саме:

Декларування легкового автомобіля, що ввозиться громадянином на митну територію України для вільного обігу здійснюється шляхом подання електронної митної декларації засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (тобто, Порталу Дія).

Підприємство може здійснювати декларування легкового автомобіля засобами Порталу Дія.

Митне оформлення легкового автомобіля для вільного обігу на митній території України здійснюється митним органом на підставі електронної митної декларації, поданої засобами Порталу Дія, до якої декларантом вносяться такі відомості, у тому числі у вигляді кодів:

1) відомості про декларанта;

2) відомості про особу відповідальну за фінансове врегулювання;

3) фінансові та банківські дані (у разі подання декларації підприємством);

4) відомості про легковий автомобіль:

а) код товару згідно з УКТ ЗЕД;

б) рік виготовлення;

в) марка;

г) комерційний опис (модель);

ґ) ідентифікаційний номер (Vehicle Identification Number);

д) тип палива або джерело енергії;

е) об’єм двигуна;

є) найменування країни походження;

ж) найменування країни відправлення;

з) фактурна вартість.

При заповненні митної декларації засобами Порталу Дія інші відомості, не передбачені цим пунктом, не вимагаються.

При декларуванні засобами Порталу Дія розрахунок суми митних платежів здійснюється в автоматичному режимі на підставі внесених декларантом відомостей з урахуванням курсу валют, визначеного відповідно до статті 31 цього Кодексу та пункту 9-34 цього розділу цього Кодексу.

Декларант засвідчує зазначені ним в митній декларації відомості шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та у порядку, встановленому Кабмінои, вносить (перераховує) на рахунок митного органу кошти як попереднє грошове забезпечення сплати митних платежів.

Митна декларація, сформована засобами Порталу Дія у формі єдиного адміністративного документа, подається митному органу, яким має здійснюватися пропуск на митну територію України та митне оформлення вказаного автомобіля, який здійснює митне оформлення товарів, завчасно, але не пізніше 1 дня з дати доставлення легкового автомобіля до зазначеного митного органу.

Порядок формування і подачі митної декларації засобами Порталу Дія визначається Кабінетом Міністрів.

Під час переміщення через митний кордон України легкового автомобіля, для цілей здійснення його митного оформлення, декларант або уповноважена ним особа подає митному органу:

реєстраційний документ на легковий автомобіль (у разі наявності);

документ, що підтверджує право власності декларанта на легковий автомобіль (у разі відсутності в технічному паспорті відомостей про власника легкового автомобіля).

Забороняється вимагати від декларанта або уповноваженої ним особи будь-які інші документи, відмінні від тих, що зазначені в цьому пункті, крім випадків, подання документів, що підтверджують вартість легкового автомобіля у разі неможливості перевірки митної вартості відповідного легкового автомобіля з використанням Бази даних митної вартості легкових автомобілів відповідно до пункту 9-34 цього Розділу.

Митне оформлення легкового автомобіля, що задекларований засобами Порталу Дія відповідно до цього пункту, здійснюється митним органом, розміщеним у пункті пропуску через державний кордон України.

Під час ввезення легкового автомобіля на митну територію України декларант або уповноважена ним особа пред’являє легковий автомобіль для здійснення митного контролю, повідомляє посадовій особі митного органу про здійснення декларування засобами Порталу Дія та повідомляє реєстраційний номер електронної митної декларації, присвоєний автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі та надісланий декларанту засобами Порталу Дія, а також подає документи, передбачені цим пунктом.

Митне оформлення легкового автомобіля завершується в найкоротший можливий строк, але не більше ніж одна година з моменту пред’явлення митному органу легкового автомобіля, подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених цим пунктом.

Митні органи мають право відмовити у здійсненні митного оформлення лише у разі невідповідності задекларованих даних, зазначених в цьому пункті, характеристикам легкового автомобіля, сплати митних платежів не в повному обсязі або відсутності гарантії забезпечення сплати митних платежів, а також у разі заборони чи обмежень на ввезення таких легкових автомобілів.

У разі будь-яких порушень у роботі Порталу Дія на строк більше двох годин, митний орган зобов’язаний приймати документи та/або відомості, зазначені в попередньому пункті, у разі надання їх декларантом або уповноваженою ним особою у вигляді електронних документів, або документів на паперовому носії підписаних декларантом або уповноваженою ним особою або їх електронних (сканованих) копій, на які накладено електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису декларанта або уповноваженої ним особи.

Для цілей здійснення митного оформлення на підставі цього пункту не вимагається підтвердження зняття з обліку легкових автомобілів у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

Легкові автомобілі для цілей пунктів 9-33 – 9-34 цього Розділу – це моторні транспортні засоби товарних позицій 8703211000, 8703219010, 8703219030, 8703221000, 8703229010, 8703229030, 8703231910, 8703231930, 8703239011, 8703239013, 8703239031, 8703239033, 8703241000, 8703249010, 8703249030, 8703311000, 8703319010, 8703319030, 8703321100, 8703321900, 8703329010, 8703329030, 8703331900, 8703339010, 8703339030, 8703401080, 8703401090, 8703409010, 8703409030, 8703500000, 8703601080, 8703601090, 8703609010, 8703609030, 8703700000, 8703801010, 8703801090, 8703809010, 8703809090 згідно з УКТ ЗЕД.

Хто буде контролювати правильність визначення митної вартості легкового автомобіля

Також встановлено, що тимчасово, до набуття Україною статусу членства в Європейському Союзі, при митному оформлені легкового автомобіля у порядку, визначеному пунктом 9-33 цього Розділу контроль правильності визначення митної вартості легкового автомобіля, що переміщується для вільного обігу громадянином або підприємством через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів, здійснюється митним органом з урахуванням відомостей Бази даних митної вартості легкових автомобілів.

База даних митної вартості легкових автомобілів для цілей пунктів 9-33 – 9-34 цього Розділу – це інформаційно-комунікаційна система, що містить відомості про вартість нових моторних транспортних засобів, які відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, і призначена для контролю правильності визначення митної вартості легкових автомобілів, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту.

Для визначення у Базі даних вартості легкового автомобіля, що був у використанні, застосовується вартість нового легкового автомобіля з урахуванням коефіцієнта віку, наведеного у цьому пункті.

Для цілей цього пункту новий легковий автомобіль – це легковий автомобіль, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію. У разі, якщо вік легкового автомобіля більше 15 років, застосовується наведений у цьому пункті максимальний коефіцієнт віку.

Таблицю коефіцієнтів віку наводимо наприкінці цієї статті.

Рішення про коригування заявленої митної вартості легкового автомобіля, який ввозиться на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту, приймається митним органом у письмовій формі під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості на основі Бази даних митної вартості легкових автомобілів, яка формується Міністерством цифрової трансформації.

Якщо заявлена митна вартість оцінюваного легкового автомобіля, що переміщується через митний кордон України, є меншою ніж вартість легкового автомобіля, ідентичного за маркою, комерційним описом (моделлю) та характеристиками, необхідними для оподаткування та сплати митних платежів, яка визначена в Базі даних митної вартості легкових автомобілів, застосовується механізм коригування заявленої митної вартості, передбачений цим пунктом.

Зазначений механізм коригування заявленої митної вартості легкових автомобілів застосовується незалежно від способу подачі підприємством митної декларації.

У разі застосування визначеного цим пунктом механізму коригування митної вартості, декларанту в письмовій формі засобами Порталу Дія повідомляється про коригування заявленої митної вартості у порядку, визначеному Кабміном.

Декларант або уповноважена ним особа мають право на випуск у вільний обіг легкового автомобіля, що декларується, у разі згоди з рішенням митного органу про коригування митної вартості такого легкового автомобіля та за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю, скоригованою митним органом.

Механізм коригування заявленої митної вартості не застосовується до нових легкових автомобілів, а також у разі, якщо вартість задекларованого легкового автомобіля не може бути визначена з використанням засобів Бази даних митної вартості легкових автомобілів.

Контроль правильності визначення митної вартості у такому випадку здійснюється відповідно до глави 9 цього Кодексу. Інформація про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи щомісячно до Мінцифри.

Не вважається розголошенням інформації з обмеженим доступом надання інформації Держмитслужбою до Мінцифри, щодо конкретних операцій з імпорту легкових автомобілів.

Власником (держателем) Бази даних митної вартості легкових автомобілів є держава в особі Мінцифри.

Технічним адміністратором Бази даних митної вартості легкових автомобілів є визначене Кабінетом Міністрів державне підприємство, яке належить до сфери управління Мінцифри. Порядок створення, функціонування та ведення Бази даних митної вартості легкових автомобілів та правила внесення відомостей до неї затверджуються Кабміном.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування

Протягом 6 місяців з дня опублікування закону Кабмін повинен забезпечити технічну реалізацію подання громадянами електронної митної декларації засобами Порталу Дія і створення Бази даних митної вартості легкових автомобілів.

Також Кабінету Міністрів протягом 9 місяців доручено забезпечити технічну реалізацію подання підприємствами електронної митної декларації засобами Порталу Дія.

Автор: Наталя Мамченко

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