ТУ ДСА в Херсонській області повернеться у Херсон наприкінці січня 2024 року

Втім, є пропозиція взагалі ліквідувати ТУ ДСА в Херсонській області.

Територіальне управління Державної судової адміністрації в Херсонській області готується до повернення у місто Херсон.

Нагадаємо, що згідно з рішеннями Вищої ради правосуддя, у червні-липні 2023 року відновили свою роботу Херсонській апеляційний суд, Херсонській міський суд, а також Великоолександрівський та Нововоронцовський районні суди Херсонської області.

Однак ТУ ДСА в Херсонській області, за погодженням з керівництвом ДСА, тоді вирішила залишитись у місті Миколаїв та здійснювати свою діяльність у «дистанцій формі». Керівником ТУ ДСА в Херсонській області ще у квітні було призначено колишнього голову Миколаївського апеляційного суду Миколу Міняйла.

Небажання повертатися у Херсон пояснювалося складною ситуацією з безпекою у місті, а також необхідністю проведення відновлювальних робіт у приміщеннях, де розташовувалося ТУ ДСА.

Керівник ТУ ДСА та окремі його працівники час від часу відвідували суди, що відновили процесуальну діяльність, і, за даними ДСА, в міру наявних можливостей забезпечували їх необхідними для роботи ресурсами.

Такий підхід все ж не задовольнив голову Херсонського апеляційного суду, Вищу раду правосуддя та Раду суддів України, які неодноразово зазначали, що якщо в Херсоні та області суди відновили діяльність, судді і працівники апаратів судів знаходяться на робочих місцях, тому і ТУ ДСА має працювати саме у Херсоні.

Під час засідання Робочої групи з питань забезпечення фінансування судової влади 18 грудня, в. о. голови ДСА Максим Пампура повідомив, що ТУ ДСА в Херсонській області готується до переїзду в Херсон.

Наразі працівники ТУ ДСА повинні визначитися, чи готові вони переїхати з Миколаєва у Херсон. У разі незгоди з таким рішенням, працівникам ТУ ДСУ доведеться звільнитися зі своїх посад.

Переїзд ТУ ДСА в Херсон має завершитись до кінця січня 2024 року.

Втім, як повідомив під час засідання Робочої групи член Ради правосуддя Віталій Саліхов, на розгляді у ВРП вже знаходиться подання в. о. голови ДСА про оптимізацію мережі територіальних управлінь ДСА.

Згідно з пропозицією ДСА, оптимізації підлягатимуть територіальні управління ДСА у Херсонській та Луганській областях. Зокрема, ТУ ДСА в Херсонській області пропонується об’єднати з ТУ ДСА в Миколаївській області.

Підставою для такого рішення може стати те, що на «балансі» ТУ ДСА в Херсонській області зараз знаходяться всього три місцеві суди, які відновили роботу після деокупації Правобережної частини Херсонської області.

Однак тепер, після обіцянки повернення у Херсон на початку 2024 року, ТУ ДСА в Херсонській області все ж може зберегтись як окремий підрозділ.

Нагадаємо, що в цілому ситуація з безпекою у Херсоні та області залишається складною. У місто повернулися далеко не всі правоохоронні та державні установи. Так, у Херсон досі не здійснюється конвоювання осіб, що перебувають під вартою.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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