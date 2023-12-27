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ТУ ГСА в Херсонской области вернется в Херсон в конце января 2024 года

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ТУ ГСА в Херсонской области вернется в Херсон в конце января 2024 года

15:26, 27 декабря 2023
Впрочем, есть предложение вообще ликвидировать ТУ ГСА в Херсонской области.
ТУ ГСА в Херсонской области вернется в Херсон в конце января 2024 года
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Территориальное управление Государственной судебной администрации в Херсонской области готовится к возвращению в Херсон. 

Напомним, что согласно решениям Высшего совета правосудия, в июне-июле 2023 года возобновили свою работу Херсонский апелляционный суд, Херсонский городской суд, а также Великоалександровский и Нововоронцовский районные суды Херсонской области. 

Однако ТУ ГСА в Херсонской области, по согласованию с руководством ГСА, решило остаться в городе Николаев и осуществлять свою деятельность в «дистанций форме». Руководителем ТУ ГСА в Херсонской области еще в апреле был назначен бывший глава Николаевского апелляционного суда Николай Миняйло

Нежелание возвращаться в Херсон объяснялось сложной ситуацией с безопасностью в городе, а также необходимостью проведения восстановительных работ в помещениях, где размещалось ТУ ГСА.

Руководитель ТУ ГСА и отдельные его работники время от времени посещали суды, возобновившие процессуальную деятельность, и, по данным ГСА, по мере имеющихся возможностей обеспечивали их необходимыми для работы ресурсами. 

Такой подход все же не удовлетворил председателя Херсонского апелляционного суда, Высший совет правосудия и Совет судей Украины, которые неоднократно отмечали, что если в Херсоне и области суды возобновили деятельность, судьи и работники аппаратов судов находятся на рабочих местах, поэтому и ТУ ГСА должно работать именно в Херсоне. 

Во время заседания Рабочей группы по обеспечению финансирования судебной власти 18 декабря, и. о. главы ГСА Максим Пампура сообщил, что ТУ ГСА в Херсонской области готовится к переезду в Херсон.

Теперь работники ТУ ГСА должны определиться, готовы ли они переехать из Николаева в Херсон. В случае несогласия с таким решением, работникам ТУ ГСУ придется уволиться со своих должностей. 

Переезд ТУ ГСА в Херсон должен завершиться к концу января 2024 года.

Впрочем, как сообщил во время заседания Рабочей группы член Совета правосудия Виталий Салихов, на рассмотрении в ВСП уже находится представление и. о.  председателя ГСА об оптимизации сети территориальных управлений ГСА.

Согласно предложению ГСА, оптимизации подлежат территориальные управления ГСА в Херсонской и Луганской областях. В частности, ТУ ГСА в Херсонской области предлагается объединить с ТУ ГСА в Николаевской области. 

Основанием для такого решения может стать то, что на балансе ТУ ГСА в Херсонской области сейчас находятся всего три местных суда, которые возобновили работу после деоккупации Правобережной части Херсонской области. 

Однако теперь, после обещания возвращения в Херсон в начале 2024 года, ТУ ГСА в Херсонской области все же может сохраниться как отдельное подразделение. 

Напомним, что в целом ситуация с безопасностью в Херсоне и области остается сложной. В город вернулись далеко не все правоохранительные и государственные учреждения. Так, в Херсон до сих пор не осуществляется конвоирование лиц, находящихся под стражей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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