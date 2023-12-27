Главаря так называемой «днр» Пушилина судили к 15 годам тюрьмы

Гауляйтера Донетчины Пушилина заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

По материалам СБУ главарь террористической группировки "днр" Денис Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствии обвиняемого). По материалам украинской спецслужбы, суд вынес приговор Пушилину в виде 15 лет лишения свободы. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг.

Подчиненный москве, Пушилин, выполняя указания российских чиновников, способствовал вооруженной агрессии рф и распространял влияние кремлевского режима на восточной территории Украины. Он координировал переброску вражеских войск на восточный фронт, организовывал псевдореферендум и подписал "договор о вхождении" региона в россию.

Суд признал Пушилина виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за совершение умышленных действий по изменению границ территории и участие в организации незаконного референдума на временно оккупированной территории. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания.

Специальное досудебное расследование проводили сотрудники Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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