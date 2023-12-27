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Подавать ли декларацию сбора за парковку при непроведении деятельности: разъяснение

20:35, 27 декабря 2023
Если плательщиком сбора в течение отчетного квартала не проводилась хозяйственная деятельность по обеспечению парковки транспортных средств на отведенных земельных участках, то отсутствует показатель, подлежащий декларированию.
Подавать ли декларацию сбора за парковку при непроведении деятельности: разъяснение
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Налоговая служба в Запорожской области рассказывает, подавать ли декларацию по сбору за парковку в случае непроведения деятельности.

Зазначається, що якщо платником збору протягом звітного кварталу не проводилася господарська діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на відведених земельних ділянках, то відсутній показник, який підлягає декларуванню.

Враховуючи викладене, у разі відсутності у платника господарської діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках, з урахуванням п. 49.2 ПКУ, Декларація за такий звітний квартал не подається.

Відповідно до п. 268-1.1.1 ПКУ платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

Об’єктом оподаткування Збором є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів, а базою оподаткування – її площа.

Ставки Збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

Форма податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів, затверджена наказом Мінфіну від 09.07.2015 №636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору» (у редакції наказу Мінфіну від 30.11.2022 №402), передбачає подання платниками Збору до контролюючого органу щокварталу звітності зі Збору, показники в якій відображаються не наростаючим підсумком, а окремо за кожний квартал.

Водночас п. 49.2 ПКУ визначено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Форма Декларації передбачає зазначення кількості днів провадження діяльності із паркування транспортних засобів (колонка 5 додатка до Декларації).

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