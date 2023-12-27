Киев получил от двух немецких городов современные пожарные машины и мусоровозы

Берлин и Лейпциг передали Киеву 5 пожарно-спасательных машин и три высокотехнологичных мусоровоза.

Источник фото: Telegram / Виталий Кличко

Киев получил от немецких городов Берлина и Лейпцига новую помощь в виде пяти пожарно-спасательных автомобилей и трех высокотехнологичных мусоровозов. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Лейпциг передал Киеву пять новейших пожарно-спасательных автомобилей, среди которых два Renault Kerax с шестиосным приводом, две машины MAN (4х4) с современными системами пенного затухания, а также один высокопроходимый автомобиль IVECO. Полученные машины были спроектированы совместно с польской компанией Mito Truck и изготовлены в кратчайшие сроки. Расходы на эти машины были покрыты Министерством экономического сотрудничества и развития Германии.

Также от Берлина прибыли три мусоровоза Mercedes Econic, которые отличаются современной системой удаления мусора и экологически чистыми двигателями класса Евро-5.

Кличко отметил, что Лейпциг и Берлин подписали соглашение о побратимстве с Киевом недавно, и эта новая помощь отражает дружбу и поддержку между городами.

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