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Київ отримав від двох німецьких міст сучасні пожежні машини та сміттєвози

18:59, 27 грудня 2023
Берлін та Лейпциг передали Києву 5 пожежно-рятувальних авто та три високотехнологічних сміттєвози.
Київ отримав від двох німецьких міст сучасні пожежні машини та сміттєвози
Джерело фото: Telegram / Віталій Кличко
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Київ отримав від німецьких міст Берліна та Лейпцига нову допомогу у вигляді п’яти пожежно-рятувальних автомобілів і трьох високотехнологічних сміттєвозів. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Лейпциг передав Києву п'ять новітніх пожежно-рятувальних автомобілів, серед яких два Renault Kerax з шестиосним приводом, дві машини MAN (4х4) із сучасними системами пінного загасання, а також один високопрохідний автомобіль IVECO. Отримані автівки були спроектовані спільно з польською компанією Mito Truck та виготовлені в найкоротші терміни. Витрати на ці машини були покриті Міністерством економічної співпраці та розвитку Німеччини.

Також від Берліна прибули три сміттєвози Mercedes Econic, які відрізняються сучасною системою видалення сміття та екологічно чистими двигунами класу Євро-5.

Кличко зазначив, що Лейпциг та Берлін підписали угоду про побратимство з Києвом нещодавно, і ця нова допомога відображає дружбу та підтримку між містами.

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