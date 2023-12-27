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Розмитнення легкових авто у Дії та запровадження підстав для коригування митної вартості вживаних автомобілів, - хто і як контролюватиме процеси

Подача електронної митної декларації для митного оформлення легкових автомобілів буде відбуватися через Портал Дія, запровадять механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, а низка нових повноважень перейде до Мінцифри.

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У Раду внесли законопроєкт про розмитнення авто в Дії: став відомий текст

14:41, 27 грудня 2023
Пропонується здійснювати декларування авто шляхом подання електронної митної декларації засобами Порталу Дія.
У Раду внесли законопроєкт про розмитнення авто в Дії: став відомий текст
Джерело фото: ЗМІ
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У вівторок, 26 грудня, у Верховну Раду внесли законопроєкт про розмитнення авто в Дії (реєстр. №10380)

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст проєкту Закону, який пропонують народні депутати.  

Так, законопроєктом пропонується передбачити можливість подання електронної митної декларації засобами Порталу Дія та запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Також передбачено запровадити і механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, який буде застосовуватися у разі, коли задекларована митна вартість вживаного легкового автомобіля, є меншою ніж вартість легкового автомобіля, ідентичного за маркою, комерційним описом (моделлю) та характеристиками (рік випуску, тип та об’єм двигуна), що міститься в Базі даних.

За проєктом Закону для визначення у Базі даних митної вартості вживаних авто застосовується вартість нового легкового автомобіля з урахуванням коефіцієнта віку.

Наприклад, для автомобіля до 1 року експлуатації цей коефіцієнт становить – 0,95, а для автівок віком від 15 років – 0,1.

Раніше ми писали, що за словами міністр цифрової трансформації Михайла Федорова, оновлений законопроєкт про розмитнення підтримує велика кількість авторів-депутатів, які вірять, що ця послуга може стати трансформаційною для митниці.

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