Під Запоріжжям окупанти розстріляли трьох українських військовополонених : розпочато розслідування

Розпочато розслідування за фактом розстрілу військовополонених, що є порушенням міжнародних норм та умисного вбивства.

Розпочато розслідування щодо вчинення росармійцями розстрілу українських військовополонених під Запоріжжям, повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури. Кримінальне провадження ініційовано за фактом порушення міжнародних норм та умисного вбивства (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, в грудні 2023 року внаслідок воєнних дій біля населеного пункту Роботине Запорізької області російські військовослужбовці захопили у полон трьох українських захисників. Протягом години вони були розстріляні, що суперечить статті 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Відеозаписи цих подій розміщено в мережі Інтернет.

Досудове розслідування цього інциденту проводять слідчі Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. Цей випадок є ще одним прикладом грубого порушення міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора щодо поводження з військовополоненими.

Останнім часом в мережі з'явилося кілька відеозаписів, що свідчать про вчинення російськими військовими воєнних злочинів, у тому числі страти українських воїнів, які здавалися в полон, а також використання військовополонених українців як «живого щита» на лінії зіткнення.

Зазначається, що військовослужбовці росії, вчиняючи військові злочини, будуть притягнуті до відповідальності за законом.

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