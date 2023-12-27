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Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

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Ненадлежащая мотивированность предписания, адресованного субъекту хозяйствования, является основанием для признания его противоправным, – Верховный Суд

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  1. В Украине

Под Запорожьем оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных: начато расследование

14:50, 27 декабря 2023
Начато расследование по факту расстрела военнопленных, что является нарушением международных норм и умышленного убийства.
Под Запорожьем оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных: начато расследование
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Начато расследование относительно совершения росармейцами расстрела украинских военнопленных под Запорожьем, сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры. Уголовное производство инициировано по факту нарушения международных норм и умышленного убийства (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в декабре 2023 года в результате военных действий возле населенного пункта Роботино Запорожской области российские военнослужащие захватили в плен трех украинских защитников. В течение часа они были расстреляны, что противоречит статье 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Видеозаписи этих событий размещены в сети Интернет.

Досудебное расследование этого инцидента проводят следователи Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. Этот случай является еще одним примером грубого нарушения международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора по обращению с военнопленными.

В последнее время в сети появилось несколько видеозаписей, свидетельствующих о совершении российскими военными военных преступлений, в том числе казни украинских воинов, которые сдавались в плен, а также использование военнопленных украинцев в качестве "живого щита" на линии соприкосновения.

Отмечается, что военнослужащие россии, совершая военные преступления, будут привлечены к ответственности по закону.

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