Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Фонд оплаты труда государственных служащих смогут формировать в том числе за счет иностранных правительств, а чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, будут доплачивать. Размер надбавки предлагается установить на уровне до 50% средней заработной платы должностного лица, а порядок его исчисления будет определяться Кабинетом Министров. Соответствующее решение о том, чтобы рекомендовать к принятию законопроект 10284, принял недавно Комитет по организации государственной власти.

Отметим, что первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим и пенсионные выплаты миллионам граждан, если Запад не предоставит обещанную финансовую помощь в начале 2024 года.

«Реализация положений проекта Закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета или местных бюджетов, поскольку покрытие расходов на доплаты должностным лицам органов исполнительной власти и местного самоуправления за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей по проектам (программам), финансируемым за счет средств бюджетной поддержки, помощи и грантов Европейского Союза, правительств или муниципалитетов иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений будут осуществляться за счет бюджета соответствующего проекта (программы)», - отмечают авторы.

В частности, к статье 52 Закона о государственной службе, регулирующей надбавки, доплаты, премии и компенсации, предлагается добавить норму, согласно которой выплата за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей по программе помощи или грантом Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, устанавливается руководителем государственной службы государственному служащему по представлению его непосредственного руководителя в размере, предусмотренном бюджетом такой программы пособия или гранта, но не более 50% средней заработной платы такого государственного служащего, исчисленной в порядке, установленном Правительством.

То есть чиновники смогут получить до половины зарплаты дополнительно за сотрудничество с донорами.

Также предлагается установить, что фонд оплаты труда государственных служащих может формироваться за счет грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Аналогичные изменения предлагается внести в Закон «О службе в органах местного самоуправления». А именно, что финансовое обеспечение службы в органах местного самоуправления осуществляется не только за счет средств соответствующих местных бюджетов, но и средств, поступающих в местный бюджет в рамках программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств или муниципалитетов иностранных государств, международных организаций и т. д.

А должностному лицу местного самоуправления за дополнительную нагрузку, связанную с исполнением обязанностей по программе помощи и/или грантом Европейского Союза, правительств и/или муниципалитетов иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, устанавливается за счет соответствующих средств выплата до 50% от средней заработной платы.

Как указывают авторы, после начала полномасштабного вторжения Украина столкнулась с дефицитом квалифицированных кадров в связи с вынужденной массовой миграцией населения за границу.

Из-за инфляционных процессов уровень заработной платы таких работников постоянно снижается и не обеспечивает надлежащий уровень жизни.

В этой связи органы исполнительной власти и местного самоуправления теряют квалифицированные кадры, что значительно снижает их потенциальные возможности принять участие в Проектах и Программах.

Однако в ГНЕУ ВР обратили внимание, что согласно Заключительным и переходным положениям Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» в 2024 году заработная плата государственного служащего государственного органа, проведшего классификацию должностей государственной службы, состоит из должностного оклада, надбавки за ранг государственного служащего, надбавки за выслугу лет, месячной или квартальной премии, компенсации за дополнительную нагрузку и по вакантной должности, денежной помощи, выплачиваемой с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и других доплат, предусмотренных законами Украины. Нормы Закона Украины «О государственной службе» об условиях и порядке оплаты труда государственных служащих применяются в части, не противоречащей этому Закону.

То есть возникает вопрос, как таковая законодательная инициатива с новой надбавкой соотносится с реформой оплаты труда госслужащих и законом о бюджете.

Автор: Наталья Мамченко

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