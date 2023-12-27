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Готовил в Киеве удары по ВСУ и Нацгвардии: российскому агенту назначили 15 лет на решетке

18:40, 27 декабря 2023
К подрывной деятельности российский агент также привлек своего знакомого, который был приговорен к 8 годам тюрьмы.
Готовил в Киеве удары по ВСУ и Нацгвардии: российскому агенту назначили 15 лет на решетке
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Российский агент, готовивший в Киеве воздушные удары по ВСУ и Нацгвардии, получил реальный срок заключения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, в сентябре 2022 г. киберспециалисты СБУ провели в Киеве успешную спецоперацию по задержанию российского агента и его сообщника, готовивших серию воздушных ударов по столице.

Среди приоритетных целей врага были места дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии на территории города.

Также оккупантов интересовало техническое состояние столичных энергообъектов, в частности тепловых электростанций, по которым агрессор планировал скорректировать ракетные или дроновые атаки.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили российского агента и тем самым предотвратили серию воздушных ударов по военной и критической инфраструктуре Киева.

По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как установило расследование, осужден 46-летний киевлянин, которого в августе 2022 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по ростовской области.

К подрывной деятельности российский агент привлек своего знакомого – 39-летнего жителя столицы, конспирировавшегося под псевдонимом «Нарек».

Установлено, что он ездил по улицам города и проводил скрытую фото- и видеосъемку украинских объектов. Полученные файлы "Нарек" передавал вражескому агенту, который затем "отчитывался" через мессенджер перед своим российским куратором.

За сотрудничество с оккупантами предатель получал денежное вознаграждение на собственную банковскую карту.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Как известно, его сообщник в октябре этого года был приговорен к 8 годам тюрьмы.

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