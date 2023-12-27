Готував у Києві удари по ЗСУ та Нацгвардії: російському агенту призначили 15 років на ґратами

До підривної діяльності російський агент також залучив свого знайомого, якого було засуджено до 8 років тюрми.

Російський агент, який готував у Києві повітряні удари по ЗСУ та Нацгвардії, отримав реальний термін ув’язнення. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, у вересня 2022 року кіберфахівці СБУ провели у Києві успішну спецоперацію із затримання російського агента та його спільника, що готували серію повітряних ударів по столиці.

Серед пріоритетних цілей ворога були можливі місця дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території міста.

Також окупантів цікавив технічний стан столичних енергооб’єктів, зокрема теплових електростанцій, по яких агресор планував скоригувати ракетні або дронові атаки.

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента і тим самим запобігли серії повітряних ударів по військовій та критичній інфраструктурі Києва.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженим є 46-річний киянин, якого у серпні 2022 року дистанційно завербував кадровий співробітник управління фсб по ростовській області.

До підривної діяльності російський агент залучив свого знайомого – 39-річного мешканця столиці, що конспірувався під псевдонімом «Нарік».

Встановлено, що він їздив вулицями міста та проводив приховану фото- і відеозйомку українських об’єктів. Отримані файли «Нарік» передавав ворожому агенту, який потім «звітував» через месенджер перед своїм російським куратором.

За співпрацю з окупантами зрадник отримував грошову винагороду на власну банківську картку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як відомо, його спільника у жовтні цього року було засуджено до 8 років тюрми.

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