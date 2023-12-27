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Розмитнення легкових авто у Дії та запровадження підстав для коригування митної вартості вживаних автомобілів, - хто і як контролюватиме процеси

Подача електронної митної декларації для митного оформлення легкових автомобілів буде відбуватися через Портал Дія, запровадять механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, а низка нових повноважень перейде до Мінцифри.

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Втім, є пропозиція взагалі ліквідувати ТУ ДСА в Херсонській області.

Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

Законопроект про мобілізацію виокремлює прокурорів, яких зможуть звільнити у зв’язку з мобілізацією, - прокурор САП

Законопроектом Уряду вирішили виокремити прокурорів, мобілізованих в лави ЗСУ – вони будуть єдині з мобілізованих, кому випаде честь бути звільненими у зв'язку з мобілізацією, - прокурор САП Ігор Семак.

  1. В Україні

В передмісті Одеси двоє людей загинули внаслідок шахедної атаки, фото

14:59, 27 грудня 2023
Троє людей отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.
В передмісті Одеси двоє людей загинули внаслідок шахедної атаки, фото
Фото: Одеська обласна прокуратура
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В ніч на 27 грудня Одещина пережила чергову атаку ударними дронами з боку рф. Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали дачні будинки в передмісті. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. 

Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Також уламками під час збиття пошкоджено одну з незаселених новобудов в Одесі. Загинуло двоє людей, ще троє – отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом обстрілу Одеси. 

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

 

 

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