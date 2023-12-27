В передмісті Одеси двоє людей загинули внаслідок шахедної атаки, фото

Троє людей отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

Фото: Одеська обласна прокуратура

В ніч на 27 грудня Одещина пережила чергову атаку ударними дронами з боку рф. Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали дачні будинки в передмісті. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Також уламками під час збиття пошкоджено одну з незаселених новобудов в Одесі. Загинуло двоє людей, ще троє – отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом обстрілу Одеси.

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

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