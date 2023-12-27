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Мотивированность как одно из главных требований к предписанию властного субъекта, адресованному субъекту хозяйствования, – позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

В пригороде Одессы два человека погибли в результате шахедной атаки, фото

14:59, 27 декабря 2023
Три человека получили ранения, среди которых 17-летний подросток.
В пригороде Одессы два человека погибли в результате шахедной атаки, фото
Фото: Одесская областная прокуратура
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В ночь на 27 декабря Одесщина пережила очередную атаку ударными дронами со стороны рф. В результате обстрела повреждений и разрушений получили дачные дома в пригороде. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный. Также обломками во время сбития повреждена одна из незаселенных новостроек в Одессе. Погибли два человека, еще трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток.

Правоохранители начали расследование по факту обстрела Одессы.

Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

 

 

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