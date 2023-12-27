В пригороде Одессы два человека погибли в результате шахедной атаки, фото

Три человека получили ранения, среди которых 17-летний подросток.

Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 27 декабря Одесщина пережила очередную атаку ударными дронами со стороны рф. В результате обстрела повреждений и разрушений получили дачные дома в пригороде. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный. Также обломками во время сбития повреждена одна из незаселенных новостроек в Одессе. Погибли два человека, еще трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток.

Правоохранители начали расследование по факту обстрела Одессы.

Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

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