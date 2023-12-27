Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Фонд оплати праці державних службовців зможуть формувати у тому числі за рахунок іноземних урядів, а чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати. Розмір надбавки пропонується встановити на рівні до 50% середньої заробітної плати посадової особи, а порядок її обчислення визначатиметься Кабінетом Міністрів. Відповідне рішення про те, аби рекомендувати до прийняття законопроект 10284, ухвалив нещодавно Комітету з питань організації державної влади.

Зауважимо, що перша віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україні, можливо, доведеться відкласти виплати державним службовцям та пенсійні виплати мільйонам громадян, якщо Захід не надасть обіцяної фінансової допомоги на початку 2024 року.

«Реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету або місцевих бюджетів, оскільки покриття витрат на доплати посадовим особам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов'язків за проектами (програмами), що фінансуються за рахунок коштів бюджетної підтримки, допомоги i грантів Європейського Союзу, урядів або муніципалітетів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, здійснюватимуться за рахунок бюджету відповідного проекту (програми)», - зазначають автори.

Зокрема, до статті 52 Закону про державну службу, яка регулює надбавки, доплати, премії та компенсації, пропонується додати норму, за якою виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за програмою допомоги або грантом Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, встановлюється керівником державної служби державному службовцю за поданням його безпосереднього керівника у розмірі, передбаченому бюджетом такої програми допомоги або гранту, але не більше 50% середньої заробітної плати такого державного службовця, обчисленої у порядку, встановленому Урядом.

Тобто, чиновники зможуть отримати до половини зарплатні додатково за співпрацю з донорами.

Також пропонується встановити, що фонд оплати праці державних службовців може також формуватися за рахунок грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Аналогічні зміни пропонується внести до Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». А саме, що фінансове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється не лише за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а й також коштів, які надходять до місцевого бюджету в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів або муніципалітетів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

А посадовій особі місцевого самоврядування за додаткове навантаження, пов’язане з виконанням обов’язків за програмою допомоги та/або грантом Європейського Союзу, урядів та/або муніципалітетів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, встановлюється за рахунок відповідних коштів виплата до 50% середньої заробітної плати.

Як вказують автори, після початку повномасштабного вторгнення Україна зіштовхнулася з дефіцитом кваліфікованих кадрів, у зв’язку з вимушеною масовою міграцією населення за кордон.

Через інфляційні процеси, рівень заробітної плати таких працівників постійно знижується і не забезпечує належний рівень життя.

У зв'язку з цим органи виконавчої влади та місцевого самоврядування втрачають кваліфіковані кадри, що значним чином знижує їх потенційні можливості взяти участь у Проектах та Програмах.

Однак у ГНЕУ ВР звернули увагу, що відповідно до Прикінцевих і перехідних положень Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» у 2024 році заробітна плата державного службовця державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, складається з посадового окладу, надбавки за ранг державного службовця, надбавки за вислугу років, місячної або квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інших доплат, передбачених законами України. Норми Закону України «Про державну службу» щодо умов та порядку оплати праці державних службовців застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Тобто, виникає питання, як така законодавча ініціатива з новою надбавкою співвідноситься з реформою оплати праці держслужбовців і законом про бюджет.

Автор: Наталя Мамченко

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