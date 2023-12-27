В Раду внесли законопроект о растаможке авто в Дії: стал известен текст

Предлагается осуществлять декларирование авто путем подачи электронной таможенной декларации средствами Портала Дія.

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Во вторник, 26 декабря, в Верховную Раду внесли законопроект о растаможке авто в Дії (регистр. №10380).

«Судебно-юридической газете» стал известен текст проекта Закона, который предлагают народные депутаты.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность подачи электронной таможенной декларации средствами Портала Дія и ввести электронную базу данных для корректировки таможенной стоимости транспортных средств, которая будет содержать информацию о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя, типа горючего.

Также предусмотрено ввести и механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, который будет применяться в случае, когда задекларированная таможенная стоимость подержанного легкового автомобиля, является меньше, чем стоимость легкового автомобиля, идентичного по марке, коммерческому описанию (моделью) и характеристикам (год выпуска, тип и объем двигателя), которые содержиться в Базе данных.

По проекту Закона для определения в Базе данных таможенной стоимости подержанных авто применяется стоимость нового легкового автомобиля с учетом коэффициента возраста.

Например, для автомобиля до 1 года эксплуатации этот коэффициент составляет – 0,95, а для автомобилей в возрасте от 15 лет – 0,1.

Ранее мы писали, что по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, обновленный законопроект о растаможке поддерживает большое количество авторов-депутатов, которые верят, что эта услуга может стать трансформационной для таможни.

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