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Подача електронної митної декларації для митного оформлення легкових автомобілів буде відбуватися через Портал Дія, запровадять механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, а низка нових повноважень перейде до Мінцифри.

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  1. В Україні

Ватажка так званої «днр» Пушиліна судили до 15 років тюрми

15:54, 27 грудня 2023
Гауляйтера Донеччини Пушиліна заочно засуджено до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Ватажка так званої «днр» Пушиліна судили до 15 років тюрми
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За матеріалами СБУ ватажка терористичного угруповання «днр» Дениса Пушиліна заочно засуджено до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (у відсутності обвинуваченого). За матеріалами української спецслужби, суд виніс вирок Пушиліну у вигляді 15 років позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов’язаних з наданням публічних послуг.

Підлеглий москві, Пушилін, виконуючи вказівки російських чиновників, сприяв збройній агресії рф та поширював вплив кремлівського режиму на східній території України. Він координував перекидання ворожих військ на східний фронт, організовував псевдореферендум та підписав «договір про входження» регіону до росії.

Суд визнав Пушиліна винним за кілька статей Кримінального кодексу України, зокрема за вчинення умисних дій щодо зміни меж території та участь в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання.

Спеціальне досудове розслідування проводили співробітники Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях за процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

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