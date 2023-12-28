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Голова Нацполіції Іван Вигівський відкинув ідею роздачі поліцейськими повісток військовозобов’язаним

11:03, 28 грудня 2023
За його словами, кожен повинен займатися своєю роботою.
Голова Нацполіції Іван Вигівський відкинув ідею роздачі поліцейськими повісток військовозобов’язаним
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У Національній поліції виступають проти ідеї надання правоохоронцям повноваження роздавати повістки без участі військових. Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв’ю Українським новинам.

«У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен повинен займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різноманітні моменти. Чому?

Бо поліція найбільший правоохоронний орган, тому ми і підставляємо плече іншим правоохоронним структурам, і якщо ми цього не будемо робити, то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть. 

Ми документуємо сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП, де вони отримують неправомірну вигоду, і таким чином люди не йдуть служити. 

Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо стосовно мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів», — зазначив він.

Раніше у КМВА відповіли, чи видають повістки на тимчасових блокпостах у Києві.

Також  стало відомо, що представники ТЦК не видаватимуть повістки на вулиці, якщо у громадян з собою є облікові документи.

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