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  1. У світі

Пропалестинські протестувальники в США заблокували два найбільші аеропорти: почалися масові арешти

13:50, 28 грудня 2023
В результаті пропалестинських протестів у США затримали понад 60 осіб.
Пропалестинські протестувальники в США заблокували два найбільші аеропорти: почалися масові арешти
Джерело фото: Reuters
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Пропалестинські протестувальники в США зупинили рух навколо двох найзавантаженіших аеропортів у країні – Лос-Анджелеса та Нью-Йорка. Демонстрації, що пройшли від узбережжя до узбережжя, завершилися десятками арештами та збоями руху. Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції Лос-Анджелеса, 36 осіб були заарештовані, після того як протестувальники використовували будівельне сміття, дорожні знаки та інше для блокування дороги до аеропорту. Один із затриманих також був звинувачений у нападі на поліцейського.

У Нью-Йорку, в аеропорту імені Джона Кеннеді, за даними поліції порту, заарештували 26 осіб за хуліганство та перешкоджання руху транспорту під час протесту вздовж автомагістралі. Після збою в руху аеропортська адміністрація організувала автобуси для подорожуючих, що потрапили в резервний трафік.

Місцеві ЗМІ активно висвітлювали протести, демонструючи учасників акцій з плакатами, що закликали до звільнення Палестини та відмови від геноциду, як акт протидії військовим діям Ізраїлю в секторі Газа протягом останніх 11 тижнів.

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