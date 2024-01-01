Як уникнути харчових отруєнь на новорічні свята: поради фахівців

Українцям дали низку порад, як уникнути харчових отруєнь на свята.

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області дало поради громадянам, як уникнути харчових отруєнь на новорічні свята.

Аби запобігти харчовим отруєнням, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

- не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб;

-не купувати продукти, що швидко псуються або реалізуються без відповідних умов охолодження (ковбаси, кулінарні і кремові вироби);

- суворо дотримуватись правил особистої гігієни перед приготуванням їжі та її прийомом;

- вживати лише свіжоприготовлену їжу, салати заправляти безпосередньо перед вживанням;

- не залишати страви зі святкового столу для споживання на наступні дні, особливо за відсутності холодильника;

- в холодильнику зберігати страви і продукти в окремих ємностях з кришками, з дотриманням правил товарного сусідства;

- свіжі овочі та фрукти ретельно промивати проточною водою;

- для пиття і приготування їжі використовувати воду тільки з централізованих джерел водопостачання або питну фасовану.

У випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання або харчового отруєння необхідно терміново звернутися до закладу охорони здоров’я!

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