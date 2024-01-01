Практика судів

Стрічка новин

Публікації
Повідомлення про підозру відрізняється від обвинувального акта у частині дати скоєння злочину, - Верховний Суд виснував, чи це допустимо

Різний за змістом виклад у письмовому повідомленні про підозру та обвинувальному акті фактичних обставин кримінального правопорушення в частині дати скоєння протиправного діяння жодним чином не свідчить про порушення вимог кримінального процесуального закону.

Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

Верховний Суд скасував рішення судів, які відмовили засудженому в доставленні до зали суду, посилаючись на воєнний стан, але не навівши аргументів

Місцевий суд не умотивував, які саме обставини, пов’язані з воєнним станом, перешкоджають безпосередній участі в судовому засіданні засудженого, який наполягав на доставленні до зали суду.

Верховний Суд висловився щодо позбавлення обвинуваченого можливості виступити з останнім словом

Апеляційний суд ухвалив завершити апеляційний розгляд за відсутності другого обвинуваченого, не надавши останньому можливості виступити з останнім словом, вийшов до нарадчої кімнати та після виходу з неї оголосив резолютивну частину постановленого рішення.

Набув сили закон про нові правила обчислення строків досудового розслідування – скасування правок Лозового

1 січня набув чинності закон про скасування правок Лозового: зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

  1. Суспільство

Як уникнути харчових отруєнь на новорічні свята: поради фахівців

12:42, 1 січня 2024
Українцям дали низку порад, як уникнути харчових отруєнь на свята.
Як уникнути харчових отруєнь на новорічні свята: поради фахівців
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області дало поради громадянам, як уникнути харчових отруєнь на новорічні свята.

Аби запобігти харчовим отруєнням, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

- не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб;

-не купувати продукти, що швидко псуються або реалізуються без відповідних умов охолодження (ковбаси, кулінарні і кремові вироби);

- суворо дотримуватись правил особистої гігієни перед приготуванням їжі та її прийомом;

- вживати лише свіжоприготовлену їжу, салати заправляти безпосередньо перед вживанням;

- не залишати страви зі святкового столу для споживання на наступні дні, особливо за відсутності холодильника;

- в холодильнику зберігати страви і продукти в окремих ємностях з кришками, з дотриманням правил товарного сусідства;

- свіжі овочі та фрукти ретельно промивати проточною водою;

- для пиття і приготування їжі використовувати воду тільки з централізованих джерел водопостачання або питну фасовану.

У випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання або харчового отруєння необхідно терміново звернутися до закладу охорони здоров’я! 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гальонкін
    Сергій Гальонкін
    голова Полтавського апеляційного суду
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду