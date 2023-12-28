В новогодний период перерыва в работе Кабинета Министров не будет

Перерыва в заседаниях Правительства не будет.

Источник фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины в новогодний период не будет делать перерыв. Премьер-министр Денис Шмыгаль будет работать, ведь 1 января в период военного положения это рабочий день.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Куришко, пишет «Интерфакс-Украина».

«1 января в период военного положения – рабочий день для всех органов власти, государственных предприятий и предприятий критической инфраструктуры. Перерыва в заседаниях Правительства не будет. Премьер-министр будет работать», - сказала Курышко в ответ на вопрос, как глава Правительства намерен провести новогодние праздники и будет ли перерыв в работе Кабинета Министров.

Ранее мы писали, будут ли дополнительные выходные на Новогодние праздники.

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